Πάτρα: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ξυλοδαρμό 15χρονου

Με κατάγματα στη γνάθο και τον ρινικό οστό το θύμα

Τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16,15 και 14 ετών, συνελήφθησαν στην Πάτρα, κατηγορούμενοι για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος ενός 15χρονου.

Παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων δραστών για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με το χρονικό της υπόθεσης, προχθές το απόγευμα οι τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν στον 15χρονο σε περιοχή της Πάτρας, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στο πρόσωπο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Ο 15χρονος διακομίστηκε αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κατάγματα στη γνάθο και στο ρινικό οστό. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης των τραυμάτων του.

Οι τρεις συλληφθέντες ανήλικοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

