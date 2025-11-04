Βεντέτα στα Βορίζια: Τι βρήκαν στις φυλακές Αλικαρνασσού - Ο λόγος που αστυνομικοί έκαναν έφοδο

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά τη βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία.

Τρεις συγγενείς του 39χρονου (αδελφός, γαμπρός και ανιψιός), που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews.

Βεντέτα στα Βορίζια: Τι βρήκαν στις φυλακές Αλικαρνασσού - Οι εκτιμήσεις των Αρχών

Σημειώνεται πως ο 39χρονος, την παραμονή του φονικού περιστατικού, φέρεται να είχε επισκεφτεί τις φυλακές, ενδεχομένως για να δει τι κάνουν οι συγγενείς τους.

Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν πως ίσως σε αυτή τη συνάντηση να υπάρχει κάτι που να συνδέεται τουλάχιστον με την έκρηξη στο επίμαχο σπίτι και να μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε και εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί αν έχει σταλεί κάποιο μήνυμα ή έχει γίνει κάποια επικοινωνία με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον σασμό μεταξύ των δύο οικογενειών, είχε αναφερθεί πως η μία οικογένεια κατηγορούσε την άλλη πως έδωσε πληροφορίες στην Αστυνομία σε βάρος αυτών των τριών ανδρών, προκειμένου να επιληφθεί η αστυνομία και να προχωρήσει στη σύλληψη τους.

Υπενθυμίζεται πως πριν περίπου έναν χρόνο κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού στο χωριό, υπήρξε μια παρεξήγηση, η οποία οδήγησε σε μπαλωθιές και εκατέρωθεν πυροβολισμούς και μάλιστα ένας από την οικογένεια του 39χρονου δέχτηκε τρεις μαχαιριές με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Χθες, σε βαρύ κλίμα θλίψης, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 39χρονο στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, ενώ πλήθος κόσμου παρέστη στην εξόδιο ακολουθία.

Βεντέτα στα Βορίζια: Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί μετά από εφόδους σε σπίτια

Υπενθυμίζεται πως η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε δεύτερη ανακοίνωση την Κυριακή 2 Νοεμβρίου για το φονικό περιστατικό στα Βορίζια. Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ:

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».