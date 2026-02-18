Απεργία στα πλοία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απεργία θα ισχύσει για όλα τα πλοία, από τις 00:01 έως τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.

Στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ένα γεγονός που συγκλόνισε τη χώρα και άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια στις μεταφορές.

Με την απεργία αυτή, η ΠΝΟ τιμά τη μνήμη των θυμάτων και στέλνει μήνυμα για την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, τονίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, η ναυτική κοινότητα γνωρίζει καλά πόσο κρίσιμη είναι η τήρηση των μέτρων ασφαλείας, καθώς η παραβίασή τους μπορεί να οδηγήσει σε τραγικές συνέπειες, όπως έχει αποδειχθεί επανειλημμένα σε θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.