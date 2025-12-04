Απεργία ηθοποιών στις 5 Δεκεμβρίου: Ποιες παραστάσεις αναβάλλονται - Η απάντηση των Θεατρικών Παραγωγών

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) ανακοίνωσε την απεργία ηθοποιών την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

«Απεργούμε γιατί ζητάμε την υπογραφή και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης μας όπως την έχει αποφασίσει ο κλάδος μας σε γενική συνέλευση. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομα μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα», τονίζει- μεταξύ άλλων- το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, αναφέροντας ποιες παραστάσεις επηρεάζονται.

Απεργία ηθοποιών στις 5 Δεκεμβρίου: Ποιες παραστάσεις αναβάλλονται

Η ανακοίνωση του ΣΕΗ:

«Την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη οι ηθοποιοί απεργούμε.

Απεργούμε γιατί ζητάμε την υπογραφή και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης μας όπως την έχει αποφασίσει ο κλάδος μας σε γενική συνέλευση.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται .

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρωνόμαστε.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομα μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.

Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε.

Την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στο δρόμο.

Καλούμε τους παραγωγούς να κλείσουν επιτέλους την προπώληση για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κοινού στα θέατρα που απεργουν.

Καλούμε όλους τους ηθοποιούς και το κοινό μας να βρεθούμε όλοι μαζί στη συγκέντρωση μας την Παρασκευή στις 19.00 στη Βουκουρεστίου.

Το θέατρο είμαστε εμείς

Ηδη έχουν δηλώσει τα περισσότερα απεργία και περιμένουμε και τα επόμενα. Ενδεικτικά:

θέατρο EMBASSY: Η κόμισσα της Φάμπρικας

θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: ο Εχθρός του λαού

θέατρο ΤΕΧΝΗΣ : Το Τρίτο Στεφάνι

θέατρο ΤΕΧΝΗΣ (παιδικο) ο κος Βρομύλος

θέατρο ΑΛΜΑ: FESTEN

θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: Αλεξάνδρεια

Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: Γιοι και κόρες

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Το μεγάλο μας Τσίρκο

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Ούτε μπρος ,ούτε πίσω

θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Η μητέρα του σκύλου

θεατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΤΣΑΚ

θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: Στην εξοχή

θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ:2:22 A GHOST STORY

θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τελευταία έξοδος

θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ

θέατρο ΒΕΑΚΗ: Δον Ζουαν

Θέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): ΒΑΡΩΝΟΣ ΜΙΝΧΑΟΥΖΕΝ Οι φανταστικές περιπέτειες

θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: Ράφτης κυριών

θέατρο ΦΙΛΙΠ: Χασαμε τη θεια ΣΤΟΠ

θεατρο ΒΕΜΠΟ: Ενας ήρωας με παντούφλες

θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: Η Φάλαινα

θέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: Ταρτούφος

θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: Η κουζίνα

θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: Η ληστεία της συμφοράς

θεατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: Η συνάντηση

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: CLEANSED

Ίδρυμα Μιχαλης Κακογιάννης (παιδικό ) Το καπλάνι της Βιτρίνας

θέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Άγριος Σπόρος

θέατρο ΧΟΡΝ: Μάρτυρας Κατηγορίας

θέατρο ΙΛΙΣΙΑ: Το ακρωτήρι

θέατρο ΧΩΡΑ: Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα

θέατρο του Νεου Κόσμου: Ιβάν εναντίον Ιβαν

θέατρο του Νεου Κόσμου: Πιτσιμπούργκο

θεατρο ΗΒΗ: ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ- Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πειραιώς 131: Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις

θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: Ευγένιος

θέατρο Προσκήνιο: Λεωφορείο ο πόθος

θεατρο CARTEL Tεχνοχώρος: Άνθρωποι και ποντίκια

Δημοτικό θέατρο Πειραια: Merdre!

Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ : ΚΕΙΚ

Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: Οταν έκλαψε ο Νιτσε

θέατρο ΦΙΑΤ: Ολική αμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια Σωτηρία

Θέατρο BIOS: Οι ερωτευμένοι

Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Η μέρα της φούστας

θεατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Η Μονικ δραπετεύει

Ευχαριστούμε όλα τα θέατρα που ακύρωσαν τις παραστάσεις τους σε ένδειξη συμπαράστασης στο ΣΕΗ και όλους τους συναδέλφους που απεργούν από τις πρόβες τους!»

Απεργία ηθοποιών στις 5 Δεκεμβρίου: Η απάντηση των Θεατρικών Παραγωγών

Οι ηθοποιοί προχωρούν σε απεργία καθώς, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο τους, δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα του κλάδου σε σχέση με την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Ωστόσο η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.) καταγγέλλει ότι ενώ όλα ήταν έτοιμα για την υπογραφή της σύμβασης, το ΣΕΗ λίγο πριν την υπογραφή προχώρησε σε ενστάσεις.

Η ανακοίνωση των Θεατρικών Παραγωγών:

«Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.) μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με το ΣΕΗ αποφάσισε και κοινοποίησε την πρόθεση της, από την προηγούμενη εβδομάδα, να υπογράψει τη Σύμβαση.

Κληθήκαμε να υπογράψουμε σήμερα Τέταρτη 3/12/25 στις 13:00 στα γραφεία του ΣΕΗ. Στις 11:30 σήμερα ενημερωθήκαμε από τη δικηγόρο μας ότι, το ΣΕΗ είχε ενστάσεις για την υπογραφή. Προσπαθούμε όλη την ημέρα να καταλάβουμε το περιεχόμενο των ενστάσεων οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την ουσία της Σύμβασης, αλλά με τις εσωτερικές διεργασίες του ΣΕΗ που υποτίθεται ομόφωνα μας έστειλε το κείμενο προς υπογραφή.

Η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. έχει αποδείξει στην πράξη την επιθυμία της να υπάρξει Συλλογική Σύμβαση. Υπέγραψε με την προηγούμενη διοίκηση μια Σύμβαση που το ΣΕΗ δεν κατάφερε να κάνει Συλλογική. Υπογράφει ξανά με την καινούργια διοίκηση τη Σύμβαση και δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να γίνει καθολική.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις δεν είναι πεδίο εξυπηρέτησης εσωτερικών συνδικαλιστικών συσχετισμών. Είναι η βάση των κανόνων που όλοι επιθυμούμε για να βελτιώσουμε τον κλάδο.

Ο καθένας πρέπει να αναμετρηθεί με τις ευθύνες και την ιστορία του».

