Απεργία 3/12: Ανατροπή με τις λαϊκές αγορές της Αττικής

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές της Αττικής την Τετάρτη 3/12, ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, αν και είχε αποφασιστεί η συμμετοχή στην αυριανή απεργία.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, όλοι οι πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγοί της Αττικής δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην άδικη φορολόγηση με τρόπο τεκμαρτό για απολύτως ανύπαρκτα εισοδήματα και στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν βασικές διεκδικήσεις του κλάδου, στο πλαίσιο των οποίων ζητάμε από το Υπουργείο Οικονομικών την άμεση έναρξη ουσιαστικού και συγκεκριμένου διαλόγου».

«Δυστυχώς, οργανωτικές αδυναμίες σε πανελλήνιο επίπεδο δεν επιτρέπουν τη συνολική και κοινή έκφραση των διεκδικήσεών μας» συνεχίζει και καταλήγει: «Δηλώνουμε ότι, αν η επερχόμενη συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών οδηγήσει σε αδιέξοδο, η ΠΟΣΠΛΑ μαζί με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής θα πρωτοστατήσουν σε κάθε αναγκαία αγωνιστική διεκδίκηση, με τεκμηριωμένη στάση και σαφή επιχειρήματα, όπως έχουν πράξει και στο παρελθόν».

Απεργία 3/12: Η απόφαση της Γενικής Συνομοσπονδίας Παραγωγών

Υπενθυμίζεται πως χωρίς λαϊκές αγορές μένει αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η χώρα μετά την απόφαση της Γενικής Συνομοσπονδίας Παραγωγών - Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία.

Η Συνομοσπονδία ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όπως προέκυψε από το συμβούλιο της γενικής συνομοσπονδίας, θα γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του κλάδου. Συγκεκριμένα η απεργία αφορά στην αντίδραση των παραγωγών και των πωλητών στην επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, στην τεκμαρτή φορολόγηση και στα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικα εμπόδια».

