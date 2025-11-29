ΕΛΛΑΔΑ
Χωρίς λαϊκές αγορές η χώρα την Τετάρτη

Η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών - Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας κήρυξε 24ωρη απεργία

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Δίχως λαϊκές αγορές θα είναι την ερχόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 η χώρα μετά την απόφαση της Γενική Συνομοσπονδίας Παραγωγών - Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία.

Επίσης, η Συνομοσπονδία αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όπως προέκυψε χθες βράδυ από το συμβούλιο της γενικής συνομοσπονδίας, θα γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του κλάδου. Συγκεκριμένα η απεργία αφορά: στην αντίδραση των παραγωγών και των πωλητών στην επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, στην τεκμαρτή φορολόγηση και στα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικα εμπόδια».

Οι εκπρόσωποι του κλάδου εκφράζουν και τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.

