Νέα απεργία στα ταξί: Ποιες ημέρες δεν κυκλοφορούν

Καθηλωμένα θα μείνουν τα ταξί αύριο, Τρίτη (2/12) και την Τετάρτη (3/12) καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), προκήρυξε 48ωρη προειδοποιητική απεργία.
Χωρίς ταξί είχε μείνει η Αττική για 48 ώρες, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.
Νέα απεργία στα ταξί: H ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ
H Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει:
«Σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:
Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.
Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.
Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων».