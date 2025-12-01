ΕΛΛΑΔΑ
Νέα απεργία στα ταξί: Ποιες ημέρες δεν κυκλοφορούν

Η ΠΟΕΙΑΤΑ προκήρυξε 48ωρη προειδοποιητική πανελλαδική απεργία

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Καθηλωμένα θα μείνουν τα ταξί αύριο, Τρίτη (2/12) και την Τετάρτη (3/12) καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), προκήρυξε 48ωρη προειδοποιητική απεργία.

Στα αιτήματά τους οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Χωρίς ταξί είχε μείνει η Αττική για 48 ώρες, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Νέα απεργία στα ταξί: H ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει:

«Σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.

Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων».

 
 
