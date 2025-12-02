Απεργία στα ταξί: Ποιες ώρες δεν κυκλοφορούν - Τα αιτήματά τους

Χωρίς ταξί είναι η χώρα από σήμερα λόγω της απεργίας που είχαν προκηρύξει.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) προχωρά σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία από τις 6 το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, καθώς οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία περιλαμβάνουν οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο τους.

Χωρίς ταξί είχε μείνει η Αττική και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Νέα απεργία στα ταξί: H ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει:

«Σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.

Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων».

