Απεργία στα ταξί: Ποιες ώρες δεν κυκλοφορούν - Τα αιτήματά τους

Χωρίς ταξί είχε μείνει η Αττική και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Χωρίς ταξί είναι η χώρα από σήμερα λόγω της απεργίας που είχαν προκηρύξει.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) προχωρά σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία από τις 6 το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, καθώς οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία περιλαμβάνουν οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο τους.

Στα αιτήματά τους οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Νέα απεργία στα ταξί: H ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει:

«Σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.

Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων».

 
