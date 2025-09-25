Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Η απόλυση του κωμικού Πάρι Ρούπου από την εταιρεία Pizza Fan στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Την Πέμπτη, η Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv Ηθοποιών εξέδωσε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας την απόφαση της εταιρείας και κάνοντας λόγο για «υποχώρηση σε οργανωμένη εκστρατεία ακροδεξιών κύκλων».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η συνεργασία του Ρούπου με την Pizza Fan περιοριζόταν αποκλειστικά σε προωθητικό περιεχόμενο και δεν είχε καμία σχέση με τη stand-up παράσταση που έδωσε λίγες ημέρες νωρίτερα στο φεστιβάλ μνήμης για τον Παύλο Φύσσα στη Δραπετσώνα. Σε αυτήν την παράσταση, όπως σημειώνεται, ο κωμικός παρουσίασε αστεία με αντιφασιστικό περιεχόμενο, τα οποία αποτέλεσαν αφορμή για στοχοποίηση από ακροδεξιούς λογαριασμούς στο διαδίκτυο.

Η Εργατική Ομάδα καταγγέλλει ότι ακροδεξιοί influencers και πολιτικά πρόσωπα κάλεσαν ανοιχτά τους ακολούθους τους να κατακλύσουν με μηνύματα και τηλεφωνήματα τα γραφεία και τα social media της εταιρείας, ζητώντας την απόλυση του κωμικού. Αρχικά η Pizza Fan φέρεται να δήλωσε ότι δεν υπέχει ευθύνη για τη ζωή των εργαζομένων της εκτός δουλειάς, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Ρούπο.

Η Ομάδα χαρακτηρίζει την απόλυση «επικίνδυνο προηγούμενο» που, όπως υποστηρίζει, «νομιμοποιεί τον εργοδοτικό έλεγχο στις ζωές των εργαζομένων εκτός εργασίας». Παράλληλα, συνδέει την εκστρατεία πίεσης με λογαριασμούς που πρόσκεινται στους Κασιδιάρη, Λατινοπούλου και Μπογδάνο, επισημαίνοντας ότι τέτοιες τακτικές εμφανίζονται ως «αυθόρμητες διαδικτυακές καμπάνιες», ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για οργανωμένη στοχοποίηση.

Η ανακοίνωση καταλήγει με συγκεκριμένα αιτήματα:

Άμεση επαναπρόσληψη του Πάρι Ρούπου στην Pizza Fan

Καμία ανάμειξη της εργοδοσίας στις ζωές των εργαζομένων εκτός εργασίας