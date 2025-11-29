Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή

Ανοιχτά θα είναι αύριο, Κυριακή (30/11) τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, ενόψει της Cyber Monday.

Τα περισσότερα μαγαζιά θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα καταστήματα στο κέντρο των πόλεων αλλά και τα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας ενδεχομένως νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και 3 Κυριακές του Δεκέμβρη:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Εορταστικό ωράριο

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων για τα Χριστούγεννα 2025, όπως ανακοίνωσαν οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά, και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου.

Το ωράριο, όπως επισημαίνεται, είναι ενδεικτικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει εντός των πλαισίων που προβλέπει η νομοθεσία.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ως εξής: