Τρεις αλλαγές στον τρόπο επαναλειτουργίας των σχολείων, που ανοίγουν κανονικά στις 10 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας κατά την τακτική ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, ανέφερε πως οι μαθητές υποχρεούνται πλέον σε διενέργεια ενός επιπλέον self test την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, ήτοι από Δευτέρα 10 μέχρι Παρασκευή 15 Ιανουαρίου.

Τα τρία self test, που λειτουργούν ως «πρόσθετο μέτρο ασφάλειας για όσους νοσούν και δεν έχουν συμπτώματα», θα διανεμηθούν δωρεάν στα φαρμακεία αυτήν την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο της δεύτερης αλλαγής τα self test γίνονται υποχρεωτικά για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η τρίτη αλλαγή αφορά σε πιθανό κρούσμα στην τάξη, όπου αλλάζει το σύστημα του «σταυρού» δηλαδή μόνο στα παιδιά που κάθονται κοντά στο κρούσμα και επεκτείνονται οι έλεγχοι σε όλο το τμήμα. Πλέον όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν self test κάθε μέρα για πέντε ημέρες, συγκεκριμένα δύο rapid και ένα self test σε διάστημα 5 ημερών επιπλέον των δυο σταθερών self test την εβδομάδα.

«Άρα σε περίπτωση κρούσματος, πέντε τεστ σε πέντε ημέρες», εξήγησε η κ. Κεραμέως, προσθέτοντας πως οι εμβολιασμένοι συμμαθητές τους θα κάνουν σύνολο τρία self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.