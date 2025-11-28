Ανελκυστήρες: Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 για την απογραφή στο ψηφιακό μητρώο

Μεταφέρθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό μητρώο, μετά τη δίμηνη παράταση που ζήτησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Η παράταση προβλέπεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως αναφέρεται, τις τελευταίες εβδομάδες έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση στις δηλώσεις, με τους απογεγραμμένους ανελκυστήρες να ξεπερνούν πλέον τους 250.000.

Παράλληλα, έχει ενισχυθεί η συνεργασία του υπουργείου με την ΠΟΜΙΔΑ και τις εταιρείες εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η απογραφή πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά, είναι δωρεάν, διαρκεί μόλις 3 με 5 λεπτά και γίνεται μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η καταχώριση δεν επιφέρει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες.

Απογραφή ανελκυστήρων: Αναλυτικά τα πρόστιμα

Σε περίπτωση που δεν γίνει απογραφή ανελκυστήρων, αναμένονται πρόστιμα, που θα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για τη χρήση κατοικίας, στα 2.500 ευρώ ανά ανελκυστήρα για μεικτές χρήσεις, δηλαδή και για κατοικίες και για γραφεία και στα 5.000 ευρώ για τα επαγγελματικά ακίνητα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορικά κέντρα και τα ξενοδοχεία, αλλά και τα δημόσια κτήρια.

Το κόστος απογραφής και ελέγχου ανελκυστήρα κυμαίνεται συνήθως από 150 έως 200 ευρώ, ενώ για επανέλεγχο το ποσό διαμορφώνεται γύρω στα 50 ευρώ. Το ποσό κατανέμεται αναλογικά στους ιδιοκτήτες του ακινήτου.

Η απογραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον υπεύθυνο διαχείρισης. Η υποχρέωση αφορά και ανελκυστήρες που δεν βρίσκονται σε χρήση.