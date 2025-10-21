Απογραφή ανελκυστήρων: Μόλις το 10% των ασανσέρ έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα - Έως 5.000 ευρώ τα πρόστιμα

Μόλις 80.000 ανελκυστήρες έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα απογραφής που είναι υποχρεωτική για ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων που διαθέτουν ασανσέρ.

Η προθεσμία λήγει στα τέλη του Νοεμβρίου και τα ασανσέρ πρέπει να δηλωθούν στη σχετική πλατφόρμα προκειμένου να γίνει απογραφή και κάθε ανελκυστήρας να έχει τον δικό του μοναδικό αριθμό.

Για όσους αμελήσουν τη δήλωση, προβλέπονται πρόστιμα τα οποία αγγίζουν ακόμα και τα 5.000 ευρώ.

Η απογραφή είναι υποχρεωτική και παρά το γεγονός, ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν δηλωθεί μόλις 80.000 ασανσέρ στην ψηφιακή πλατφόρμα ELEVATOR.MINDEV.GOV.GR από τα περίπου 750.000 – 900.000 που υπολογίζεται ότι υπάρχουν στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν την οδηγία και να δηλώσουν τους ανελκυστήρες -ενέργεια απαραίτητη για να ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά της πολιτείας αναφορικά με την αναβάθμιση των ανελκυστήρων, στις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο για να λάβουν πιστοποίηση για την ασφαλή λειτουργία τους.

Απογραφή ανελκυστήρων: Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

Πρόκειται για μια διαδικασία απλή, η οποία δε χρειάζεται καν την υποβολή δικαιολογητικών. Μπορεί να γίνει είτε από τους διαχειριστές, είτε από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, είτε ακόμα και τους συντηρητές των ασανσέρ, μέσα σε μερικά λεπτά.

Σε αντίθετη περίπτωση, αναμένονται πρόστιμα, που θα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά ανεμιστήρα για τη χρήση κατοικίας, στα 2.500 ευρώ ανά ανεμιστήρα για μεικτές χρήσεις, δηλαδή και για κατοικίες και για γραφεία και στα 5.000 ευρώ για τα επαγγελματικά ακίνητα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορικά κέντρα και τα ξενοδοχεία, αλλά και τα δημόσια κτήρια.

Το κόστος απογραφής και ελέγχου ανελκυστήρα κυμαίνεται συνήθως από 150 έως 200 ευρώ, ενώ για επανέλεγχο το ποσό διαμορφώνεται γύρω στα 50 ευρώ. Το ποσό κατανέμεται αναλογικά στους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η απογραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον υπεύθυνο διαχείρισης. Η υποχρέωση αφορά και ανελκυστήρες που δεν βρίσκονται σε χρήση.