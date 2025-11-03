Αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων για πληγέντες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται αναστολή για 12 μήνες όλων των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις φωτιές του περασμένου καλοκαιριού.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5738/30.10.2025 και αφορά όσους έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες από τις αρμόδιες Περιφέρειες και έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο κρατικής αρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Τι περιλαμβάνει η αναστολή

Η ρύθμιση προβλέπει πάγωμα κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητής ή ακίνητης περιουσίας, όπως:

πλειστηριασμούς,

κατασχέσεις,

αποβολές,

προσωπικές κρατήσεις,

καθώς και αναστολή προθεσμιών για την άσκηση ενδίκων μέσων που αφορούν εκκρεμείς διαδικασίες.

Εξαιρούνται μόνο οι απαιτήσεις διατροφής, οι οποίες παραμένουν ενεργές.

Ποιες περιοχές καλύπτονται

Η απόφαση ισχύει για τις περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες από τις φωτιές των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025, στις εξής Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολική Αττική, Εύβοια, Αρκαδία, Κορινθία, Μεσσηνία, Λασίθι, Χανιά, Χίος, Άρτα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία και Θεσπρωτία.

Η αναστολή ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς σε κάθε περιοχή, προσφέροντας ανάσα στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης των πληγέντων, με στόχο την οικονομική ανακούφιση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές. Όπως σημειώνεται στο κοινό δελτίο Τύπου, η κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει στοχευμένα μέτρα αποκατάστασης και στήριξης για την πλήρη επανένταξη των περιοχών που επλήγησαν στη κανονικότητα.