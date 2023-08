Ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για την παρουσία χούλιγκαν στον ΗΣΑΠ - «Η αστυνομία ενημερώθηκε»

Ανακοίνωση σχετικά με τη μετακίνηση ομάδας χούλιγκαν με συρμό του ΗΣΑΠ εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ στον απόηχο της δολοφονίας του 29χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Συγκεκριμένα, η ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι «πολυπληθής ομάδα ατόμων εισήλθε στον σταθμό της Γραμμής 1 του μετρό "Ειρήνη" και έγινε άμεσα αντιληπτή από τον σταθμάρχη».

«Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες, ο σταθμάρχης ενημέρωσε τον συντονιστή δικτύου και τον ελεγκτή ασφάλειας της ΣΤΑΣΥ για την παρουσία των ατόμων στον σταθμό και την επιβίβασή τους σε συρμό με κατεύθυνση τον Πειραιά. Η πληροφορία διαβιβάστηκε άμεσα στον συντονιστή του σχεδίου "Αριάδνη" της ΕΛ.ΑΣ. Τα άτομα αποβιβάστηκαν στον σταθμό "Περισσός"».

Σε ερώτηση αναφορικά με την ώρα που συνέβησαν τα παραπάνω η ΣΤΑΣΥ απάντησε πως «το βιντεοληπτικό υλικό με τους ακριβείς χρόνους έχει ανακτηθεί και θα παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ».

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt