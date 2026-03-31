Αμπελόκηποι: Βρήκαν κότες και κατσίκες στον 16ο όροφο πολυκατοικίας

Τα πουλερικά έχουν ήδη μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Αποδέκτης μιας πρωτοφανούς καταγγελίας έγινε ο δήμος Αθηναίων, καθώς σε ταράτσα κτιρίου στους Αμπελόκηπους εντοπίστηκαν κοτόπουλα, κατσίκες και ερίφια σε άθλιες συνθήκες.

Αμέσως, υπήρξε κινητοποίηση των υπηρεσιών του δήμου, ο οποίος φροντίζει για την απομάκρυνση και τη μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία, όπου και θα ελεγχθούν για ασθένειες.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για την υπόθεση στους Αμπελόκηπους

«Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι ενημερωθήκαμε από το Τμήμα Αστικής Πανίδας ότι, κατόπιν καταγγελίας για παράνομη εκτροφή και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης παραγωγικών ζώων, ο εισαγγελέας προστασίας ζώων εξέδωσε προφορική εντολή για να αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων και το Τμήμα Αστικής Πανίδας την απομάκρυνση των εν λόγω ζώων από τον 16ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 στους Αμπελόκηπους.

Πρόκειται για 31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια.

Τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα μεταφερθούν εντός της ημέρας, σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Όλα τα ζώα θα ελεγχθούν για τυχόν ασθένειες».

Tags

0

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
 
 