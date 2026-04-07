Αλλάζει το φαρμακείο αυτοκινήτου: Τα 16 αντικείμενα που πρέπει να περιέχει από 18 Ιουνίου

Νέοι κανόνες μπαίνουν από την 18η Ιουνίου στους οδηγούς αυτοκινήτων σε ό,τι αφορά το φαρμακείο (κουτί πρώτων βοηθειών) που θα πρέπει να βρίσκεται στο όχημά τους.

Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, το κουτί πρώτων βοηθειών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως κουβέρτα διάσωσης ισοθερμική με συγκεκριμένες διαστάσεις, λευκοπλάστης, τραυμοπλάστ, επιδέσμους, επιθέμα εγκαυμάτων και πληγών, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος, ιατρική μάσκα προσώπου και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Κάθε πότε να ανανεώνεται

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025), δηλαδή με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Αναλυτικά, με την απόφαση Δ30/45652/2026 καθορίστηκε εκ νέου τόσο το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού του κιβωτίου πρώτων βοηθειών του αυτοκινήτου, όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές του.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα πλην των δικύκλων που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια υποχρεούνται να φέρουν κιβώτιο πρώτων βοηθειών το οποίο περιέχει υγειονομικό υλικό, κατάλληλο για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης.

Στην απόφαση ορίζεται ότι «το κιβώτιο πρώτων βοηθειών τοποθετείται εντός του οχήματος σε θέση εύκολα και άμεσα προσβάσιμη, ώστε να διασφαλίζεται η χρήση του χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης, δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ' αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό».

Θα πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να ανανεώνεται, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών διατηρήσεώς του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά χρονικά διαστήματα και όχι πέρα των δύο ετών.

Τα υλικά του φαρμακείου πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων της ΕΕ.

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιέχει το κιβώτιο πρώτων βοηθειών: