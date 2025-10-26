Αιγάλεω: Θύμα ξυλοδαρμού από συμμαθήτριά της 16χρονη - Τι λέει η μητέρα της

Περιστατικό ενδοσχολικής βίας με θύμα μία 16χρονη μαθήτρια σημειώθηκε στο Αιγάλεω, με τη μητέρα της ανήλικης να περιγράφει πως χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, για να της βάλουν κολάρο στον αυχένα.

Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια διαλείμματος στο σχολικό συγκρότημα στο Αιγάλεω, με τις δύο 16χρονες, σύμφωνα με το Mega, να διαπληκτίζονται για ασήμαντη αφορμή.

Η μητέρα της 16χρονης, θύματος ενδοσχολικής βίας μίλησε στο Mega:

«Αυτήν την κοπέλα την ήξερα από μία κοινή παρέα η κόρη μου. Άρχισε να την ενοχλεί. Η μικρή πήγε στον διευθυντή και ενημέρωσε ότι η συγκεκριμένη κοπέλα ενοχλεί. Μετά από δύο ημέρες, έφαγε ξύλο».

«Βγήκε από το εργαστήριο και της λέει αυτή: πώς θέλεις να λύσουμε το θέμα; Και πάει να φύγει και την τραβάει, και της δίνει μία μπουνιά στο μάτι. Πέφτει κάτω, σηκώνεται βέβαια, δεν ζαλίστηκε από την αρχή την άρπαξε η δικιά μου από το μαλλί, αλλά μετά την άφησε, και την ώρα που την άφησε, και παέι να φύγει, τη σπρώχνει και τη ρίχνει κάτω και ανέβηκε πάνω της και άρχισε να τη βαράει στην πλάτη» είπε ακόμη η μητέρα του θύματος στο Αιγάλεω.

Αιγάλεω: Τι περιγράφει η μητέρα της 16χρονης

«Μπουνιές έτρωγε στην πλάτη, γιατί της έκανε θέμα στον αυχένα. Τα παιδιά που ήταν γύρω, μού είπαν ότι η κόρη μου δεν την πείραξε, δεν της έκανε κάτι. Την τράβηξε, την έριξε κάτω και άρχισε να τη χτυπάει. Ζαλιζόταν λίγο, πόναγε το μάτι της λογικό. Και πόναγε πίσω στο κεφάλι» συνέχισε η μητέρα της 16χρονης.

«Την πρώτη μέρα που φύγαμε από το σχολείο της είπα έλα να σε πάω στο νοσοκομείο, μου λέει, όχι, καλά είναι, την άλη μέρα άρχισε να ζαλίζεται. Και έτσι την πήγα» κατέληξε σχετικά.

