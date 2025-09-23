ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αιγάλεω: Στη φυλακή ο 32χρονος που επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν πριν από περίπου μία εβδομάδα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αιγάλεω: Στη φυλακή ο 32χρονος που επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
0

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε έναν 32χρονο, ο οποίος καταδικάστηκε για επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ανοιχτή δικογραφία και για εμπρησμούς, οδηγήθηκε στη φυλακή.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν πριν από περίπου μία εβδομάδα. Ο 32χρονος ομολόγησε τις πράξεις του, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφή εξήγηση για τα κίνητρα: «Έχω δεχτεί ένα χτύπημα στο κεφάλι μου και δεν λειτουργώ σωστά. Δεν ήθελα να κάνω κακό. Ξαφνικά υπάρχει μια πίεση στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω», είπε στο δικαστήριο.

Μία από τις γυναίκες περιέγραψε πώς δέχθηκε επίθεση ενώ περπατούσε με την κόρη της: «Μου πιάνει το μπράτσο, με αγκαλιάζει σαν κεφαλοκλείδωμα. Ήταν κολλημένος επάνω μου, το πρόσωπό του ήρθε δίπλα στο δικό μου. Ανέπνεε στο αφτί μου και μετά έφυγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα».

Ο πατέρας 14χρονης κατέθεσε ότι ο δράστης άρπαξε την κόρη του από τον λαιμό, την έριξε στο πεζοδρόμιο και τη χτύπησε, ενώ η μητέρα 17χρονης ανέφερε πως ο 32χρονος κατέβασε το παντελόνι του και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά στην κόρη της, έξω από το σπίτι τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν ο καταδικασθείς εμπλέκεται και σε άλλες επιθέσεις στην περιοχή.


 

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μαρουσάκης για «εμποδιστή Ρεξ»: Διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό

Ελλάδα / Μαρουσάκης για «εμποδιστή Ρεξ»: Διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό

Ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί για το φαινόμενο και επισημαίνει πως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις
LIFO NEWSROOM
Βοιωτία: «Ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη» εξηγεί η Δημογλίδου για τον θάνατο της ηλικιωμένης

Ελλάδα / Βοιωτία: «Ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη» εξηγεί η Δημογλίδου για τον θάνατο της ηλικιωμένης

Ο εισαγγελέας ζήτησε από τους αστυνομικούς προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο - «Θα πρέπει αν γίνει ανθρωπολογική εξέταση, βρέθηκε μόνο ένας σκελετός, για να δούμε πόσο καιρό ήταν θαμμένη η γυναίκα» εξήγησε η κ. Δημογλίδου
LIFO NEWSROOM
Βοιωτία: «Ντρέπεται πολύ, το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη» λέει ο δικηγόρος της 62χρονης

Ελλάδα / Βοιωτία: «Ντρέπεται πολύ, το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη» λέει ο δικηγόρος της 62χρονης

«Το λάθος το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και χρειαζόταν χρήματα από τη σύνταξη και το επίδομα που έπαιρνε η μητέρα της» εξήγησε ο δικηγόρος της
LIFO NEWSROOM
Άρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

Ελλάδα / Άρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

O Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με την εξώδικη δήλωση που επιδόθηκε τη 16η Σεπτεμβρίου από τους γονείς θυμάτων των Τεμπών
LIFO NEWSROOM
 
 