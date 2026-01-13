Αγρότες: Στις 15:00 η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

Σήμερα στις 15:00 το μεσημέρι, οι εκπρόσωποι των αγροτών και των κτηνοτρόφων θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναφορικά με την άρνηση των αγροτών που εκπροσωπεί η Πανελλαδική Επιτροπή να προσέλθουν στον διάλογο, κυβερνητικές πηγές, σχολιάζουν, ότι η στάση αυτή δείχνει πως οι προθέσεις ορισμένων εκπροσώπων των μπλόκων «δεν αφορούσαν την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου» και πως «όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στον διάλογο». Οι ίδιες πληγές υπενθυμίζουν, ότι η τελευταία πρόσκληση της κυβέρνησης απευθύνθηκε εχθές το απόγευμα και περιλάμβανε δύο ξεχωριστές συναντήσεις, από τη στιγμή που δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση ενιαίας επιτροπής εκπροσώπησης.

Παράλληλα, επιμένουν πως η κυβέρνηση «από την πρώτη στιγμή» ανταποκρίθηκε θετικά στον διάλογο με τους αγρότες, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προτείνει συνάντηση ήδη από τις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, υπό την προϋπόθεση «συγκεκριμένης εκπροσώπησης και συγκεκριμένων αιτημάτων».

«Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, καταλήγοντας, ότι «η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική. Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές».

Αγρότες: Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συνάντηση

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα παρευρεθούν οι αγρότες από τις ακόλουθες περιοχές:

Δύο εκπρόσωποι από τα Πράσινα Φανάρια.

Δύο εκπρόσωποι από το μπλόκο της Επανομής.

Ένας εκπρόσωπος από τη Χαλκιδική.

Ένας από τις Μικροθήβες.

Ένας από την Κάτω Αχαΐα.

Στη συνάντηση θα είναι και οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, παρότι μπλόκα της έχουν συνταχθεί υπέρ των αγροτών που δεν πρόκειται να πάνε.



Όπως είχε γίνει γνωστό, δυο συναντήσεις είχε σχεδιάσει να έχει ο πρωθυπουργός την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου με αγρότες και όχι μια όπως είχε αρχικά ζητήσει και αυτό γιατί δεν κατέστη δυνατό να τα βρουν μεταξύ τους προκειμένου να υπάρξει ενιαία εκπροσώπησή τους. Η μια με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και η άλλη με αντιπροσωπεία αγροτών από άλλα μπλόκα και αγροτικούς συλλόγους, από τη Θεσσαλονίκη έως την Κρήτη που διαφοροποιούνται.



«Η κυβέρνηση και πολύ περισσότερο ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων. Ο στόχος είναι να συναντηθεί με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων. Έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ότι για λόγους ασφαλείας και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι που δεν βγαίνει άκρη να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων έκαστη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.



Ποιοι δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση

Αρνητική ήταν η απόφαση της συνέλευσης των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, στο μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, στην Κρήτη, στο μπλόκο της Σιάτιστας, στης Μεσσηνίας, στης Πάτρας και στο μπλόκο των Μαλγάρων για την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο, μας εμπαίζει», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, μιλώντας απόψε στην συνέλευση του μπλόκου Ε65, μετά την απόφαση για την αυριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Διευκρίνισε μάλιστα πως θα περιμένουν από την κυβέρνηση μέχρι το πρωί, να κάνει δεκτή την πρόταση της Πανελλαδικής Επιτροπής και να συζητήσουν με τις δύο επιτροπές που συγκροτήθηκαν.

Παράλληλα, μετά από δύο μαραθώνιες σε διάρκεια συσκέψεις, το απόγευμα της Κυριακής και το μεσημέρι της Δευτέρας, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Αγροτών – Κτηνοτρόφων, αποφάσισε να μην σταλεί αντιπροσωπεία στην συνάντηση της Τρίτης με τον Πρωθυπουργό.

Δεν κατεβαίνουν τελικά στην Αθήνα και οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας, που συγκροτούν το μεγαλύτερο μπλόκο, αυτό στη Μπάρα Σιάτιστας, καθώς θεωρούν προσχηματικό το διάλογο.

Μάλιστα στη συνεδρίαση της συντονιστικής αποφασίστηκαν περαιτέρω κινητοποιήσεις, με κλείσιμο και πάλι της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα από αύριο τις 12 το μεσημέρι. Επίσης από τις 13:00 – 15:00 θα κλείσουν και τον παράδρομο της παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Καστοριάς μόνο για τα φορτηγά.