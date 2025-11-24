Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Στις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μεγάλα μπλόκα

Απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων έλαβαν οι αγρότες από όλη τη χώρα, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Νίκαια της Λάρισας. Όπως ανακοινώθηκε, τα πρώτα μπλόκα θα στηθούν στις 30 Νοεμβρίου, ενώ θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι Θεσσαλοί αγρότες προτείνουν τη δημιουργία ενιαίου μπλόκου στην εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στον αυτοκινητόδρομο, με στόχο να υπάρξει κεντρικός άξονας πίεσης προς την κυβέρνηση.

Παράλληλα, στη σύσκεψη εξετάστηκε το ενδεχόμενο να επεκταθούν οι κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, με παρουσία τρακτέρ σε δρόμους, αλλά και παρεμβάσεις σε λιμάνια ή άλλους κομβικούς χώρους.

Στο πλευρό τους και οι κτηνοτρόφοι

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν άμεση στήριξη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι αγρότες αναμένεται τις επόμενες ημέρες να οριστικοποιήσουν το επιχειρησιακό πλάνο των μπλόκων, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για παρατεταμένες κινητοποιήσεις.