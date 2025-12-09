Αγρότες: Χωρίς επιβάτες αναχώρησε πλοίο στη Μυτιλήνη - Διαμαρτυρίες στην Καρδίτσα

Κινητοποιήσεις σ' όλη την Ελλάδα πραγματοποιούν οι αγρότες διαμαρτυρόμενοι για μία ευρεία σειρά θεμάτων, που αγγίζουν -μεταξύ άλλων- το κομμάτι των επιδοτήσεων, την ακρίβεια και τη θανάτωση ζώων, λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Στη Μυτιλήνη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι παραγωγοί κλιμάκωσαν τις διαμαρτυρίες τους, μπλοκάροντας το πλοίο «Διαγόρας», το οποίο αναχώρησε χωρίς επιβάτες και οχήματα.

Ειδικότερα, παρατάσσοντας τα αγροτικά τους οχήματα στον λιμένα της Μυτιλήνης, δεν επέτρεψαν στους επιβάτες να επιβιβαστούν στο πλοίο ως ένδειξη διαμαρτυρίας στις κυβερνητικές πολιτικές. Αντίστοιχα, στην Καρδίτσα, παραγωγοί και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του αρμόδιου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, φωνάζοντας συνθήματα και πετώντας σανό και γάλα.

Με τη λήξη των χθεσινών τους κινητοποιήσεων, οι αγρότες του Ε65, επέστρεψαν στο μπλόκο τους.

Αγρότες: Κλειστό το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο

Το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» έκλεισε και πάλι, έπειτα από απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων που ενισχύουν τις κινητοποιήσεις τους στην Κρήτη.

Ως εκ τούτου, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τέσσερις πτήσεις από Ηράκλειο και μία από Αθήνα για Ηράκλειο, και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν πτήσεις, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη στις 11:00 το πρωί, οπότε αναμένεται και η επόμενη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση, οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις θα προχωρήσουν σε νεότερες αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους και τον συντονισμό των αγροτικών μπλόκων.

Με την είσοδο διαμαρτυρόμενων στην πίστα του αεροδρομίου τη Δευτέρα, αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας του, η οποία διήρκησε μέχρι το απόγευμα, περίπου στις 18:00.

Αφότου αποχώρησαν από την πίστα και κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας ελέγχους ασφαλείας, το πρόγραμμα των πτήσεων ακολουθήθηκε ξανά.