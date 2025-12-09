Ηράκλειο: Έκλεισε εκ νέου το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» - Ακυρώνονται οι πτήσεις μέχρι τις 11:00

Το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» έκλεισε και πάλι, έπειτα από απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων που ενισχύουν τις κινητοποιήσεις τους στην Κρήτη.

Ως εκ τούτου, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τέσσερις πτήσεις από Ηράκλειο και μία από Αθήνα για Ηράκλειο, και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν πτήσεις, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη στις 11:00 το πρωί, οπότε αναμένεται και η επόμενη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση, οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις θα προχωρήσουν σε νεότερες αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους και τον συντονισμό των αγροτικών μπλόκων.

Με την είσοδο διαμαρτυρόμενων στην πίστα του αεροδρομίου τη Δευτέρα, αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας του, η οποία διήρκησε μέχρι το απόγευμα, περίπου στις 18:00.

Αφότου αποχώρησαν από την πίστα και κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας ελέγχους ασφαλείας, το πρόγραμμα των πτήσεων ακολουθήθηκε ξανά.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και παραγωγοί πέρασαν το βράδυ εκτός του αεροδρομίου, μετά τα επεισόδια της Δευτέρας στην Κρήτη.

Από την ΕΛΑΣ, έχουν ταυτοποιηθεί αυτοί που έσπασαν την περίφραξη στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλά και περιπολικά της Αστυνομίας στα Χανιά.

Aγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου, οδηγώντας σε αναστολή λειτουργίας του αερολιμένα. Επεισόδια σημειώθηκαν και στα Χανιά, όπου οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν επίσης σε αποκλεισμό του αεροδρομίου. Πριν κλείσει το αεροδρόμιο, οι συγκεντρωμένοι στον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης αποχώρησαν «σε ένδειξη καλής θέλησης» όπως τονίζουν, ώστε να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, αντιπροσωπεία τους ζήτησε από τον Αερολιμενάρχη Ηρακλείου, Ι. Ουρανό, να κλείσει οριστικά τον χώρο του αεροδρομίου.

