Αγρίνιο: «Ο άνθρωπος που τα σκότωσε πρέπει να πληρώσει» - Ένας χρόνος από τον θάνατο του Άκη και της Χαριτίνης

Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από τον θάνατο του Άκη και της Χαριτίνης, δύο αδελφών από το Αγρίνιο, που ενεπλάκησαν σε σοβαρό τροχαίο στις 2 Νοεμβρίου 2024.

Αποτέλεσμα ήταν ο τότε 20χρονος Άκης να σκοτωθεί ακαριαία, ενώ η 18χρονη αδελφή του πέθανε, έπειτα από 22 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ.

Υπενθυμίζεται πως το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν τα δύο αδέρφια συγκρούστηκε με ΙΧ. Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη μετά το τροχαίο και μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας αφέθηκε ελεύθερος. Μέχρι σήμερα όμως, δεν έχει δικαστεί.

Η μητέρα των δύο παιδιών, η κ. Ιωάννα Καραχρήστου έκανε εχθές, Πέμπτη μία μακροσκελή ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Facebook, ζητώντας δικαίωση για τα παιδιά της.

«Ο φονιάς είναι έξω στο σπίτι του, στην οικογένεια του. Η δική μου οικογένεια πώς ζει... είναι μία τραγωδία που θα συνεχίζεται για πάντα. Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από μία μάνα που έχασε δύο παιδιά. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Ο άνθρωπος που σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει. Ζητάω μία δίκαια δικαιοσύνη. Έχουν περάσει 11 μήνες μέχρι τώρα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί σε αυτή την χώρα δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Μόνο συγκάλυψη αδιαφορία και ψέματα»,γράφει, μεταξύ άλλων, στη ανάρτησή της η κ. Καραχρήστου.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Ήταν 2 Νοεμβρίου, όταν ο 20χρονος Άκης, μαζί με την 18χρονη αδελφή του Χαριτίνη, θέλησαν να πάνε μια βόλτα με τη μηχανή. Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρόνος, ο οποίος διέσχισε κάθετα τον δρόμο. Ο Άκης σκοτώθηκε ακαριαία.

Επί 22 ολόκληρες ημέρες, η Χαριτίνη πάλευε να κρατηθεί στη ζωή, στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγρινίου. Ο οδηγός του οχήματος είχε συλληφθεί μετά το τροχαίο. Αφού σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια, αφέθηκε ελεύθερος.