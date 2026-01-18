Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Κλειστός ο διάδρομος προσγειώσεων, απογειώσεων - Τι αλλάζει από αύριο

Κλείνει από αύριο και για μία ολόκληρη εβδομάδα ο κεντρικός διάδρομος απογειώσεων και προσγειώσεων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Οι πτήσεις θα εξυπηρετούνται με περιορισμένο ωράριο και μόνο με ελικοφόρα αεροσκάφη από τον μικρό διάδρομο, ενώ η πλήρης λειτουργία του αεροδρομίου Ηρακλείου αναμένεται να αποκατασταθεί το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου

Τα έργα συντήρησης και οι παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες για λόγους ασφάλειας πτήσεων, ωστόσο προκαλούν αλλαγή σχεδιασμού σε επιβάτες, αεροπορικές εταιρείες και εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του αερολιμένα, το κλείσιμο θα διαρκέσει επτά ημέρες, με περιορισμένο ωράριο λειτουργίας και τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν εγκαίρως με τις αεροπορικές τους εταιρείες για ενημέρωση. Οι πτήσεις θα γίνονται από το ξημέρωμα μέχρι τη δύση του ηλίου με ελικοφόρα αεροσκάφη από τον μικρό διάδρομο.

Οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία και να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» επιστρέφει σε πλήρη λειτουργία μετά το πέρας των εργασιών, με στόχο μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη εξυπηρέτηση επιβατών και πτήσεων. Ο διάδρομος θα ανοίξει ξανά το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, ενώ δίδεται και μια πίστωση χρόνου δύο ημερών σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθήσουν στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Με πληροφορίες από neakriti.gr