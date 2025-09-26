AEGEAN – Olympic Air: Δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων λόγω της προαναγγελθείσας απεργίας της ΑΔΕΔΥ

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 ότι, λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ – στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας – παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα, οι επιβάτες μπορούν είτε να προχωρήσουν σε αλλαγή εισιτηρίων χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Σύμφωνα με σχετική ΝΟΤΑΜ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η συμμετοχή των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην απεργία μπορεί να ανασταλεί κατόπιν δικαστικής απόφασης. Μέχρι τότε και εν αναμονή των εξελίξεων, το πρόγραμμα δρομολογίων παραμένει αμετάβλητο.

Για αλλαγές εισιτηρίων ή περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν τα sites της AEGEAN (www.aegeanair.com) και της Olympic Air (www.olympicair.com) ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά: