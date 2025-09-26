ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

AEGEAN – Olympic Air: Δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων λόγω της προαναγγελθείσας απεργίας της ΑΔΕΔΥ

Oι επιβάτες μπορούν είτε να προχωρήσουν σε αλλαγή εισιτηρίων χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
AEGEAN – Olympic Air: Δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων λόγω της προαναγγελθείσας απεργίας της ΑΔΕΔΥ Facebook Twitter
0

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 ότι, λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ – στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας – παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα, οι επιβάτες μπορούν είτε να προχωρήσουν σε αλλαγή εισιτηρίων χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Σύμφωνα με σχετική ΝΟΤΑΜ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η συμμετοχή των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην απεργία μπορεί να ανασταλεί κατόπιν δικαστικής απόφασης. Μέχρι τότε και εν αναμονή των εξελίξεων, το πρόγραμμα δρομολογίων παραμένει αμετάβλητο.

Για αλλαγές εισιτηρίων ή περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν τα sites της AEGEAN (www.aegeanair.com) και της Olympic Air (www.olympicair.com) ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά:

  • AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
  • Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)

Ελλάδα

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που το έσωσε τη ζωή

Ελλάδα / Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο το 2023, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές της Χειρουργικής Κλινικής
LIFO NEWSROOM
Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Ελλάδα / Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Η Ομάδα χαρακτηρίζει την απόλυση «επικίνδυνο προηγούμενο» που, όπως υποστηρίζει, «νομιμοποιεί τον εργοδοτικό έλεγχο στις ζωές των εργαζομένων εκτός εργασίας»
LIFO NEWSROOM
 
 