Νέα επιχείρηση θα γίνει σήμερα το πρωί για την απομάκρυνση ανθρώπων που αποκλείστηκαν σε οικισμούς στο Μουζάκι Καρδίτσας, μετά την καταστροφική επέλαση της κακοκαιρίας «Ιανός».

Τη Δευτέρα έγινε προσπάθεια να απομακρυνθούν άνθρωποι που χρήζουν άμεσης μεταφοράς- ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα και ηλικιωμένοι- αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς δεν κατάφερε να προσγειωθεί το ελικόπτερο. Η κακοκαιρία «Ιανός» προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ενώ είχε διακοπεί και η ηλεκτροδότηση.

Σήμερα γίνεται δεύτερη επιχείρηση, ενώ χθες μεταφέρθηκαν τρόφιμα, φάρμακα και άλλες προμήθειες στους ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί. Στην περιοχή έφτασαν το πρωί διασώστες με ελικόπτερο, ενώ εκεί βρίσκεται και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Παράλληλα με την επιχείρηση απομάκρυνσης των αποκλεισμένων κατοίκων από διασώστες, συνεχίζεται η προσπάθεια να ανοίξουν σημεία του οδικού δικτύου, με γκρέιντερ και εκσκαφείς.

Σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Καρδίτσα, ενώ χθες ανακοινώθηκαν 9 μέτρα για την οικονομική στήριξη των πληγέντων από την κακοκαιρία «Ιανός».

Catastrophic floods after the #medicane #Ianos in Karditsa, Greece on Sept 19th. Thanks to Anna Papadimitriou for the report - posted with permission. pic.twitter.com/kGBKehmrU7