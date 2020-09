Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Λέσβος για τους επόμενους τέσσερις μήνες, μετά την φωτιά και τα επεισόδια, που οδήγησαν σε ολική καταστροφή στον καταυλισμό προσφύγων στη Μόρια.

Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ των οποίων άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, μητέρες, μωρά και μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στους δρόμους, δίπλα στα καμένα, σε χωράφια, πάρκινγκ με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Μετά τη φωτιά της Τρίτης, που ξέσπασε μετά από επεισόδια, τα οποία προκλήθηκαν όταν αποφασίστηκε να γίνουν επιπλέον δειγματοληπτικοί έλεγχοι στους μετανάστες που ζούσαν στο κέντρο, η κατάσταση παρέμενε έκρυθμη.

Μεγάλο μέρος του ΚΥΤ κάηκε ενώ μία δεύτερη φωτιά αργά το βράδυ της Τετάρτης αποτελείωσε ότι είχε απομείνει.

Στο δρόμο βρέθηκαν χιλιάδες αιτούντες άσυλο οι οποίοι επιχειρούσαν να φτάσουν στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Ωστόσο ισχυρές δυνάμεις που είχαν μεταβεί στο νησί εμπόδισαν την διέλευσή τους. Ακολούθησαν εντάσεις μεταξύ προσφύγων και αστυνομίας με πετροπόλεμο και δακρυγόνα.

Όπως μετάδωσε η ΕΡΤ, υπάρχει μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή της Παναγιούδας, όπου μετανάστες ξάπλωναν να κοιμηθούν στο έδαφος, ενώ τρία συνολικά μπλόκα στήθηκαν στο δρόμο από το ΚΥΤ και προς το κέντρο της Μυτιλήνης.

Οι περίπου 1.000 από τους μετανάστες και πρόσφυγες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες φιλοξενήθηκαν προσωρινά σε πλοίο που διέθεσε η Blue Star, ενώ για τον ίδιο λόγο αναμένεται να φτάσουν σήμερα στη Λέσβο δύο αρματαγωγά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Σκηνές του στρατού έχουν ήδη σταλεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις για τους χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο. Την ίδια ώρα περίπου 408 ασυνόδευτοι ανήλικοι, μεταφέρθηκαν με πτήσεις τσάρτερ στην ενδοχώρα.

Όλες οι πτήσεις κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια τα παιδιά θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία της Βόρειας Ελλάδας.

Οι αρμόδιες αρχές θεωρούν δεδομένο ότι η πυρκαγιά προέκυψε από εμπρησμό, αν και επίσημα αναμένουν το πόρισμα της σχετικής έρευνας. Κυβερνητικοί παράγοντες δηλώνουν ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, μη αποκλείοντας και την περίπτωση έμμεσης εμπλοκής ξένων υπηρεσιών.

Ωστόσο, η κατάσταση στη Μόρια γίνεται ακόμα πιο δραματική, καθώς ανάμεσα σ' αυτούς που εγκατέλειψαν τη Μόρια είναι και τα 35 άτομα που βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό, τα οποία και αναμείχθηκαν με το πλήθος.

Οκτώ από αυτά έχουν εντοπιστεί.

Ο απολογισμός

Σχεδόν ολοσχερώς έχει καταστραφεί το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια, αλλά ο ελαιώνας και οι εγκαταστάσεις έξω από το ΚΥΤ έχουν υποστεί μικρές ζημιές, όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ο διεθνής οργανισμός από το πεδίο, οι οικιστικές ζώνες 1-5 εντός του ΚΥΤ έχουν καταστραφεί πλήρως, εκτός από κάποια κοντέινερ στη ζώνη 2. Μεγάλες ζημιές, επίσης, υπέστη σε μεγάλο βαθμό ο χώρος που στεγάζονταν οι διοικητικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και τα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου.

Κατεστραμμένοι είναι επίσης η ασφαλής ζώνη για τους ασυνόδευτους και ο χώρος για τις γυναίκες που είναι μόνες τους. Αντίθετα, μικρές ζημιές έχει το προαναχωρησιακό κέντρο.

Στον ελαιώνα έξω από το ΚΥΤ, μόνο μία οικιστική ζώνη έχει καταστραφεί ολοσχερώς (η ζώνη 12) και άλλη μία εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους αλλά υπέστη μικρές ζημιές. Οι ζώνες 7-11 φαίνονται να είναι σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ιατρικό κέντρο της Ύπατης Αρμοστείας δεν υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ το κέντρο υγείας που δώρισε η ολλανδική κυβέρνηση είχε μόνο μικρές ζημιές.

Οι ίδιες πηγές της Ύπατης Αρμοστείας επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι έχουν θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σκηνές, που θα μεταφερθούν από άλλα νησιά, για να χρησιμοποιηθούν, όπου χρειαστεί, όπως και είδη πρώτης ανάγκης.

Επίσης, έχουν διαθέσει 51 κοντέινερ στο Καρά Τεπέ, που μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 300 ευάλωτους.

Σε ανακοίνωσή της εξάλλου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκφράζει «τη βαθιά της θλίψη για τη φωτιά» και ευχαριστεί τις τοπικές αρχές που προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά και βοήθησαν τους ανθρώπους εκεί.

Επίσης, σε σχέση με αναφερόμενες εντάσεις μεταξύ κατοίκων του νησιού και αιτούντων άσυλο που προσπαθούσαν να φτάσουν στην πόλη της Μυτιλήνης, ο διεθνής οργανισμός απευθύνει έκκληση σε όλους για αυτοσυγκράτηση και καλεί εξάλλου τους ανθρώπους που διέμεναν πριν στο ΚΥΤ, το οποίο βρισκόταν σε καραντίνα, και τους 35 που βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν κοντά στο ΚΥΤ, καθώς καταβάλλονται προσπάθειες να βρεθεί προσωρινή λύση για τη στέγασή τους.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 'Ασυλο (EASO) σε ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει ότι πολλές από τις εγκαταστάσεις της στη Μόρια καταστράφηκαν και σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης ζημιάς οι επιχειρησιακές της δραστηριότητες αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας. Ωστόσο, ο οργανισμός θα συνεχίσει μερικώς τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του στην Παγανή.

Τι ισχύει με τον αριθμό των αστέγων

Την ίδια ώρα διαφορετικοί είναι οι αριθμοί που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τους πρόσφυγες και μετανάστες που έμειναν χωρίς καταφύγιο λόγω της φωτιάς στη Μόρια.

Στις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, μετά την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στη Μόρια, ανέφερε ότι καταστράφηκαν οι χώροι διαβίωσης 3.500 αιτούντων άσυλο, για τους οποίους λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Ακόμη, σημείωσε ότι συνολικά στη Μόρια ζουν 12.700 άνθρωποι.

Άλλα είναι τα νούμερα που ανέφεραν τα Διεθνή ΜΜΕ, ωστόσο, όπως το BBC, που μετέδωσαν ότι η φωτιά κατέστρεψε τη Μόρια, αφήνοντας χωρίς καταφύγιο σχεδόν 13.000 ανθρώπους. Εξάλλου, η νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης- σε τμήματα του ΚΥΤ που δεν είχαν καεί από την πρώτη φωτιά- είχαν ως συνέπεια να τυλιχθούν στις φλόγες κι άλλες σκηνές και οικίσκοι.

Στην Μόρια εκτάκτως ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Σήμερα μεταβαίνει εκτάκτως στο νησί ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς. Την είδηση της άφιξής του ανακοίνωσε μέσω του Twitter η πρόεδρός της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Είμαι βαθιά λυπημένη από τα γεγονότα της προηγούμενης νύχτας. Ζήτησα από τον αντιπρόεδρο, Μαργαρίτη Σχοινά να ταξιδέψει στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε, μαζί με τα κράτη-μέλη. Προτεραιότητά μας είναι ασφάλεια όσων έμειναν χωρίς στέγη».

I am deeply sorrowed by last night’s events at the Moria refugees camp in Greece. My College was informed this morning. I have asked VP @MargSchinas to travel to Greece asap. We stand ready to support, with Member States. Our priority is the safety of those left without shelter.