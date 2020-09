Η είδηση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Μόρια τα ξημερώματα της Τετάρτης βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών σάιτ του κόσμου.

«Η Μόρια φλέγεται: Εκατοντάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον υπερπληθή καταυλισμό της Ελλάδας», αναφέρει το Al Jazeera, προσθέτοντας ότι τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν ασαφή.

Το BBC αναφέρει ότι η πυρκαγιά κατέστρεψε το μεγαλύτερο καταυλισμό μεταναστών της Ελλάδας, την υπερπληθυσμένη εγκατάσταση Μόρια, στο νησί της Λέσβου.

«Χιλιάδες έμειναν χωρίς καταφύγιο καθώς ξέσπασε φωτιά στο καταυλισμό προσφύγων της Λέσβου» γράφει ο Βρετανικός Guardian.

«Η πυρκαγιά καταστρέφει ολοσχερώς τον μεγαλύτερο καταυλισμό μεταναστών της Ευρώπης στη Λέσβο μετά από μαζικές φωτιές που ξέσπασαν στην πολυπληθή περιοχή της Ελλάδας στο νησί της Λέσβου» γράφει το CNN.

