28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει με τα σούπερ μάρκετ

Όλα όσα ισχύουν για τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ κατά την αργία της 28ης Οκτωβρίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Κλειστά είναι σήμερα, 28η Οκτωβρίου, τα σούπερ μάρκετ.

Η 28η Οκτωβρίου έχει καθοριστεί από τον νόμο ως υποχρεωτική αργία.

Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Ωστόσο, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις καθώς μικρότερες αλυσίδες θα είναι ανοιχτές.

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών ανοιχτά θα παραμείνουν:

  • τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 07:30-23:00,
  • τα Bazzaar και τα OK Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00-11:00.

Επίσης, ανοιχτά είναι τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ που λειτουργούν μέσω εφαρμογών.

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβεται η αργία

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα την ημέρα της αργίας της 28ης Οκτωβρίου παρέχει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η 28η Οκτωβρίου, η οποία εφέτος (2025) συμπίπτει με ημέρα Τρίτη, περιλαμβάνεται πλέον στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 του Ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

