28η Οκτωβρίου: Πού είναι φέτος πενθήμερο για τους μαθητές – Όλες οι λεπτομέρειες

Η 28η Οκτωβρίου, μία από τις δύο εθνικές επετείους που τιμάται κάθε χρόνο στα σχολεία της χώρας, πλησιάζει. Όπως κάθε χρόνο, οι μαθητές συμμετέχουν σε εορταστικές εκδηλώσεις, σχολικές γιορτές και παρελάσεις για να τιμήσουν το έπος του ’40 και το μήνυμα του «Όχι».

Ωστόσο, φέτος η ημερομηνία της εθνικής επετείου (Τρίτη) δημιουργεί ένα τετραήμερο για τα περισσότερα σχολεία, ενώ για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα μετατρέπεται σε πενθήμερο λόγω του συνδυασμού των εορτασμών του Αγίου Δημητρίου και της Απελευθέρωσης της πόλης.

Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει πενθήμερο

Στη Θεσσαλονίκη, οι σχολικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, καθώς η μαθητική παρέλαση στην πόλη γίνεται παραδοσιακά στις 27 Οκτωβρίου — μία ημέρα πριν από τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που διεξάγεται ανήμερα της επετείου.

Έτσι, για τους μαθητές της πόλης, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου: Σχολικές γιορτές για την 28η Οκτωβρίου.

Σάββατο 26 Οκτωβρίου: Εορτασμός του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης.

Κυριακή 27 Οκτωβρίου: Μαθητική παρέλαση.

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου: Εθνική επέτειος.

Τρίτη 29 Οκτωβρίου: Επιστροφή στα μαθήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές της Θεσσαλονίκης απολαμβάνουν πέντε συνεχόμενες ημέρες χωρίς μαθήματα, μέσα σε ένα κλίμα εορτασμού και τιμής για την πόλη και την ιστορία της.

Τι ισχύει για την παρέλαση και την ενδυμασία

Η μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Οκτωβρίου, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι παρελάσεις θα γίνουν ανήμερα της επετείου, στις 28 Οκτωβρίου.

Οι μαθητές καλούνται να τηρήσουν ομοιομορφία στην εμφάνιση:

Αγόρια: μπλε παντελόνι, λευκό πουκάμισο, μαύρα παπούτσια και μπλε ή μαύρη γραβάτα.

Κορίτσια: μπλε φούστα, λευκό πουκάμισο, μαύρα παπούτσια (μπαλαρίνες ή χαμηλό τακούνι) και καλσόν στο χρώμα του δέρματος.