28η Οκτωβρίου: Μειώθηκαν κατά 60% τα θανατηφορά τροχαία στη φετινή έξοδο

Τα καθιερωμένα της στοιχεία ως προς τις παραβάσεις του ΚΟΚ, τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που καταγράφηκαν στη φετινή έξοδο της 28ης Οκτωβρίου, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Ο αριθμός των τροχαίων δυστυχημάτων κατά την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου ήταν σημαντικά μειωμένος, όπως προέκυψε από τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την περίοδο από την Παρασκευή 24 έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 καταγράφηκαν έξι θανατηφόρα τροχαία με ισάριθμους νεκρούς, έναντι 14 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πέρσι, κατά την αντίστοιχη έξοδο, καταγράφηκαν 14 θάνατοι σε τρεις ημέρες.

Αναλυτικά, τα περιστατικά σημειώθηκαν:

25 Οκτωβρίου: Χανιά (1)

26 Οκτωβρίου: Φωκίδα (1), Θεσσαλονίκη (1), Ευρυτανία (1), Αττική (1) - σύνολο 4

27 Οκτωβρίου: Ζάκυνθος (1)

Στις 24 και 28 Οκτωβρίου δεν καταγράφηκαν θανατηφόρα τροχαία.

28η Οκτωβρίου: Το μήνυμα του υπουργείου Μεταφορών

Η φετινή αργία της 28ης Οκτωβρίου συνοδεύεται από ένα τετραήμερο που πολλοί εκμεταλλεύθηκαν για μια μικρή απόδραση εκτός πόλης.

Ήδη από το πρωί της Παρασκευής παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για τους προορισμούς που επέλεξαν να περάσουν το τριήμερο ή τετραήμερο.

Με αφορμή τη μεγάλη έξοδο, αλλά και ενόψει της επιστροφής των ταξιδιωτών τις επόμενες ημέρες, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας και να δείχνουν αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους.

Το υπουργείο υπενθυμίζει πως κάθε χρόνο, τέτοιες ημέρες, σημειώνονται δεκάδες τροχαία δυστυχήματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με προσοχή, νηφαλιότητα και τήρηση των κανόνων.

Στο μήνυμα που εστάλη μέσω SMS στους πολίτες, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Το περσινό τριήμερο της 28ης, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο. Υπουργείο Μεταφορών».

