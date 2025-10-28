ΕΛΛΑΔΑ
28η Οκτωβρίου: Στη Γαύδο δεν υπάρχουν μαθητές και παρέλασαν οι κάτοικοι του νησιού

Φωτογραφίες από την ιδιαίτερη αλλά και ταυτόχρονα συγκινητική παρέλαση στο νησί

LifO Newsroom
Φωτ / cretalive.gr
Μία ιδιαίτερη παρέλαση έγινε σήμερα στη Γαύδο, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Το ακριτικό νησί δεν έχει μαθητές ώστε να παρελάσουν για την 28η Οκτωβρίου, όμως οι κάτοικοι τίμησαν τη σημερινή επέτειο, σηκώνοντας οι ίδιοι την ελληνική σημαία.

Συγκεκριμένα η παρέλαση πραγματοποιήθηκε μόνο με τους κατοίκους του νησιού, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα.

Στην τελετή στο Μνημείο Πεσόντων στο Καστρί πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, ομιλίες και κατάθεση στεφάνων.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας, η ελευθερία θέλει ψυχή. Εδώ στη Γαύδο οι κάτοικοι συνεχίζουν να στέκονται όρθιοι, όπως στάθηκαν και εκείνοι του ’40. Με αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής απέναντι στις δυσκολίες, στην απομόνωση, στην πρώτη γραμμή του Μεταναστευτικού ζουν και δημιουργούν κρατώντας το, ζωντανό».

Φωτ / cretalive.gr
Φωτ / cretalive.gr
Φωτ / cretalive.gr
Φωτ / cretalive.gr
