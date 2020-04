Δώδεκα κράτη της ΕΕ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, θα καλέσουν σήμερα τις Βρυξέλλες να αναστείλουν προσωρινά έναν ευρωπαϊκό νόμο χορήγησης επιστροφών - αποζημιώσεων για ακυρωμένες πτήσεις από τις αεροπορικές εταιρίες, μεταδίδει το Euronews.

Η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες ηγούνται της πρότασης, η οποία αναμένεται να κατατεθεί κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης των ευρωπαίων υπουργών μεταφορών.

Οι άλλες χώρες που στηρίζουν το αίτημα, είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Μάλτα, η Πολωνία και η Πορτογαλία.

Η πρόταση - η οποία αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις - έρχεται εν μέσω της οργής επιβατών που είδαν τις πτήσεις τους να ακυρώνονται εν μέσω του ξεσπάσματος της πανδημία κορωνοϊού, αλλά τους προσφέρθηκαν μόνο κουπόνια ως αποζημίωση.

SCOOP: 12 EU countries due to ask @EU_Commission to temporarily suspend airline passenger rights to refunds when flights are cancelled due to #COVID19. A voucher would be issued instead.



France & Netherlands leading movement, basically what @airfrance and @KLM are doing now. pic.twitter.com/1ejwuTDj3o