Επίθεση με μπογιές σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ, στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα 10 ατόμων, πλησίασε στην οικία του πρέσβη και εκτόξευσε μπογιές και ένα καπνογόνο.

Οι αστυνομικές Αρχές κινήθηκαν άμεσα και από τη γύρω περιοχή και προχώρησαν σε 9 προσαγωγές. Οι δράστες, που επέβαιναν σε πέντε δίκυκλα, έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τις 04:00 και αφού πέταξαν μπογιές διέφυγαν με μεγάλη ταχύτητα.

Είναι η τρίτη φορά που το σπίτι του πρέσβη στην Αθήνα γίνεται στόχος. Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τις με επιθέσεις με μολότοφ στη Χαριλάου Τρικούπη όσο κατά της διμοιρίας των ΜΑΤ πίσω από το Πολυτεχνείο. Τα επεισόδια ξεκίνησαν χθες με την πορεία για τον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Πώς σχολίασε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ την επίθεση

«Καλημέρα, σήμερα ξύπνησα με έναν παιδαριώδη βανδαλισμό έξω από το σπίτι μου και θα συνεχίσω να εργάζομαι με τις ελληνικές αρχές για να τιμωρηθούν οι ένοχοι σύμφωνα με τον νόμο. Η καταστροφή της ιδιοκτησίας δεν είναι ειρηνική διαμαρτυρία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης στον λογαριασμό του στο Twitter σχετικά με την καταδρομική επίθεση.

Kalimera, I woke up to more childish vandalism this morning outside the residence and will continue to work with Greek authorities to punish the culprits according to law. Destruction of property is not peaceful protest.