Στο κατεξοχήν χωριό των ελάτων, τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, στήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο για το 2025 στην Ελλάδα, ενώ στις 7 Νοεμβρίου αναμένεται και η φωταγώγησή του.

Το απόγευμα της 7ης Νοεμβρίου, στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, αναμένεται να φωταγωγηθεί -και φέτος- το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Γιατί στήνεται εκεί το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα

«Επειδή ο Ταξιάρχης παράγει το 70-80% των καλλιεργημένων δέντρων στην Ελλάδα και με αφορμή το πανηγύρι του χωριού (Αρχαγγέλων) στις 8 Νοεμβρίου, την παραμονή της τοπικής εορτής στις 7 Νοεμβρίου μετά τον εσπερινό που τελείται στην εκκλησία, ανάβει παραδοσιακά εδώ και χρόνια στην πλατεία το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο σε όλη τη χώρα» σημειώνει η Δάφνη Παρλιάρη, διοικητικό μέλος του Συλλόγου Νεολαίας Ταξιάρχη.

Η ίδια συνεχίζει: «Η φωταγώγηση του δέντρου γίνεται με την παρουσία πλήθους κατοίκων και επισκεπτών. Εκείνη την ημέρα ο Ταξιάρχης σφύζει από ζωή! Γεμίζει χαρά, χαμόγελα, μαγεία, φέρνει νωρίτερα το εορταστικό πνεύμα στην Ελλάδα. Είναι πλέον ένας πολύ γνωστός θεσμός που αναβιώνει με τεράστια επιτυχία και από εδώ κι στο εξής επιφυλάσσει ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις για το μέλλον!».

Η εκδήλωση αυτή τελείται υπό την αιγίδα του δήμου Πολυγύρου, με την υποστήριξη της Κοινότητας του Ταξιάρχη, με τη συνδρομή χορηγών και τη βοήθεια εθελοντών, συλλόγων, κατοίκων και φορέων.

«Η συνεργασία που ξεκίνησε στη μανιταρογιορτή από όλους τους συλλόγους του χωριού, συνεχίζεται και στη γιορτή της φωταγώγησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε τα μέγιστα και να δώσουμε το κάτι παραπάνω σε αυτή την εντυπωσιακή ημέρα της διοργάνωσης του δήμου Πολυγύρου» καταλήγει σχετικά η κυρία Παρλιάρη.

Με πληροφορίες από Xalkidiki Politiki

