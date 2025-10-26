Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι

Η 41χρονη ποπ σταρ Κέιτι Πέρι (Katy Perry) και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό (Justin Trudeau) έκαναν χθες, Σάββατο, την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι.

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό παρακολούθησαν μια μουσικοθεατρική παράσταση στο Crazy Horse Paris, ένα από τα πιο γνωστά καμπαρέ του Παρισιού, για τα γενέθλια της ποπ σταρ, σύμφωνα με το TMZ που επικαλείται με τη σειρά του το «People».

Σε φωτογραφίες που έλαβε το μέσο, το ζευγάρι φαίνεται να βγαίνει από το θέατρο κρατώντας τα χέρια και να χαμογελά. Η Κέιτι Πέρι φορούσε κόκκινο φόρεμα, ενώ ο πολιτικός διατηρούσε την χαλαρή του αίσθηση σε ένα ολόμαυρο σύνολο.

Justin Trudeau and Katy Perry Make It Official, Step Out Hand-In Hand In Paris https://t.co/v9GXEYkVC5 pic.twitter.com/Mjrr24LKKj — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Οι εικόνες από γιοτ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, φέτος, ήρθαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από ρομαντική απόδραση της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό, με πολυτελές γιοτ.

Τις σχετικές φωτογραφίες δημοσίευσε η Daily Mail, με τον «πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό και την ποπ τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι να φιλιούνται και να αγκαλιάζονται στο γιοτ στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια».

Στις φωτογραφίες φαίνεται να είναι η Κέιτι Πέρι με μαγιό και να αγκαλιάζει τον Τζάστιν Τριντό στο γιοτ, το «Caravelle». Οι φωτογραφίες, σύμφωνα με τη Daily Mail, τραβήχτηκαν από έναν τουρίστα σε ένα διερχόμενο σκάφος.

Με πληροφορίες από People

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Κέιτι Πέρι: Για δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά μετά το διαζύγιο με τον Ορλάντο Μπλουμ