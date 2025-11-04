Ο Τομ Μπρέιντι αποκάλυψε πως κλωνοποίησε τον σκύλο του

Ο πρώην αστέρας του αμερικάνικου ράγκμπι, Τομ Μπρέιντι αποκάλυψε ότι ο νέος του σκύλος, Junie, είναι κλώνος του προηγούμενου κατοικιδίου του, της Lua, που πέθανε πριν από δύο χρόνια.

Η Lua ήταν ημίαιμο πίτμπουλ, και ζούσε με τον Μπρέιντι, την πρώην σύζυγό του Ζιζέλ Μπούντχεν και τα παιδιά τους. Πριν από τον θάνατό της, είχε ληφθεί δείγμα αίματος που χρησιμοποιήθηκε αργότερα για την κλωνοποίησή της.

Ο Τομ Μπρέιντι, που πλέον εργάζεται ως σχολιαστής στο FOX Sports, έκανε την αποκάλυψη σε συνεργασία με την Colossal Biosciences, εταιρεία βιοτεχνολογίας με έδρα το Ντάλας, η οποία ειδικεύεται στην κλωνοποίηση και υποστηρίζει ότι «αναπτύσσει τεχνολογίες για τη διάσωση του πλανήτη και των ειδών που τον κατοικούν».

Τομ Μπρέιντι: Τι είπε στον «αέρα»

«Αγαπώ τα ζώα μου· σημαίνουν τα πάντα τόσο για εμένα όσο και για την οικογένειά μου» ανέφερε ο πρώην αστέρας των Νιου Ίνγκλαντ Πέτριοτς και Τάμπα Μπέι Μπουκανίερς, για να προσθέσει: «Πριν από λίγα χρόνια συνεργάστηκα με την Colossal, που χρησιμοποίησε μια μη επεμβατική τεχνική, μια απλή αιμοληψία για την ακρίβεια, για να κρατήσει το γενετικό υλικό της Lua πριν φύγει από τη ζωή».

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2021, ανακοίνωσε επίσης την εξαγορά της Viagen Pets and Equine, γνωστής για την κλωνοποίηση κατοικιδίων «γνωστών προσωπικοτήτων» από κάθε φάσμα.

Όπως διευκρίνισε σχετικά ο πρώην επαγγελματίας αθλητής, η Colossal «έδωσε στην οικογένειά μας μια δεύτερη ευκαιρία» με τον κλώνο της Lua και δήλωσε ενθουσιασμένος για το πώς η τεχνολογία των δύο εταιρειών μπορεί να βοηθήσει οικογένειες, οι οποίες χάνουν τα κατοικίδιά τους, και να συμβάλει στη διάσωση απειλούμενων ειδών».

Με πληροφορίες από USA Today