Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ άνοιξε ξανά το μέτωπο για τα τρανς δικαιώματα στη Βρετανία

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της βρετανικής αντιπαράθεσης για τα τρανς δικαιώματα, αυτή τη φορά με αφορμή ένα podcast.

Εναν χρόνο μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου στην υπόθεση For Women Scotland κατά της σκωτσέζικης κυβέρνησης, με την οποία κρίθηκε ότι οι όροι «man», «woman» και «sex» στο Equality Act 2010 αναφέρονται στο βιολογικό φύλο, η συγγραφέας πήρε δημόσια θέση υπέρ της οργάνωσης και άνοιξε νέα κόντρα με τον Άλαστερ Κάμπελ. Το δικαστήριο είχε διευκρινίσει τότε ότι τα τρανς πρόσωπα εξακολουθούν να προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου κατά των διακρίσεων.

Η νέα ένταση ξεκίνησε όταν η For Women Scotland, που βρέθηκε στο Λονδίνο με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δικαστική απόφαση, άφησε να εννοηθεί ότι θα ήθελε να εμφανιστεί στο The Rest Is Politics, το podcast των Άλαστερ Κάμπελ και Ρόρι Στιούαρτ. Οταν αυτό δεν έγινε, η οργάνωση ανάρτησε ένα ειρωνικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τον Κάμπελ και η Ρόουλινγκ παρενέβη αμέσως, στηρίζοντας δημόσια τη For Women Scotland και χλευάζοντας τους δύο παρουσιαστές.

Ο Κάμπελ απάντησε ότι είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να καλέσει τη Ρόουλινγκ και ότι ο ίδιος και ο Στιούαρτ θα την υποδέχονταν ευχαρίστως στο Leading, το spin-off podcast τους. Εκείνη αντέδρασε λέγοντας πως δεν την ενδιέφερε να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει την απήχηση δύο ανδρών που, κατά την ίδια, προσεγγίζουν το θέμα με αλαζονεία, ταξικότητα και μισογυνισμό. Στη συνέχεια έφερε στη συζήτηση και παλαιότερα σχόλια της Γκρέις Κάμπελ, κόρης του Άλαστερ Κάμπελ, για γυναίκες που είχαν ταχθεί υπέρ της For Women Scotland.

Η αντιπαράθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερη έκταση επειδή οι δύο παρουσιαστές είχαν φιλοξενήσει στις 29 Μαρτίου τη Σάρα Μακμπράιντ στο Leading, σε επεισόδιο αφιερωμένο στα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων και στον πολιτισμικό πόλεμο γύρω από το φύλο στις ΗΠΑ. Η Ρόουλινγκ αξιοποίησε και αυτή την εμφάνιση για να κατηγορήσει τους Κάμπελ και Στιούαρτ ότι συζητούν το θέμα χωρίς να δίνουν λόγο στις γυναίκες που υποστήριξαν τη δικαστική μάχη της For Women Scotland.

Ετσι, μια υπόθεση που ξεκίνησε ως νομική διαμάχη για την ερμηνεία του Equality Act επιστρέφει έναν χρόνο μετά ως νέα δημόσια σύγκρουση στα media και στα social media, με τη Ρόουλινγκ να παραμένει ένα από τα πιο πολωτικά πρόσωπα αυτής της συζήτησης στη Βρετανία.

με στοιχεία από Pink News