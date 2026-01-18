Το Zootopia 2 έγινε η πιο εμπορική animated ταινία όλων των εποχών του Χόλιγουντ με έσοδα 1,7 δισ. δολάρια

Το Zootopia 2 (Ζωούπολη 2) οδεύει προς ένα άλλο ορόσημο στο box office, «κατακτώντας» έναν ιστορικό τίτλο στο περιθώριο της Disney και του Χόλιγουντ συνολικά.

Η animated συνέχεια της επιτυχίας του 2016 έφτασε τα 1,7 δισ. δολάρια παγκοσμίως, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε το Inside Out 2 με 1,69 δισ. δολάρια. Έτσι, το «Zootopia 2» αναδεικνύεται πλέον η πιο εμπορική animated ταινία στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Στη συνολική παγκόσμια κατάταξη όλων των εποχών, η ταινία βρίσκεται πλέον στην ένατη θέση, πίσω μόνο από το Spider-Man: No Way Home και το Avengers: Infinity War. Σε παγκόσμιο επίπεδο animation, μόνο το κινεζικό Ne Zha 2 παραμένει ψηλότερα, με εισπράξεις 2,25 δισ. δολαρίων.

Zootopia 2: Τα έσοδά της στις εγχώριες αγορές

Η επιτυχία του «Zootopia 2» αποτυπώνεται και σε επιμέρους αγορές. Στις ΗΠΑ έχει συγκεντρώσει 390 εκατ. δολάρια, ενώ εκτός αμερικανικών συνόρων εκτοξεύτηκε στα 1,31 δισ. δολάρια. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην Κίνα, όπου η ταινία σημείωσε 619 εκατ. δολάρια, καθιστώντας την τη δεύτερη πιο επιτυχημένη χολιγουντιανή παραγωγή όλων των εποχών στη χώρα.

Το φιλμ, σε σκηνοθεσία των Jared Bush και Byron Howard, επαναφέρει τη λαγό αστυνομικό Τζούντι Χοπς και τον πανούργο αλεπού Νικ Γουάιλντ, οι οποίοι αυτή τη φορά έρχονται αντιμέτωποι με έναν μυστηριώδη νέο χαρακτήρα, ένα ερπετό που ταράζει την ισορροπία της Ζωοτοπίας.

Η Disney δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα το «Zootopia 3», ωστόσο μετά από αυτά τα νούμερα, θεωρείται κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η επιστροφή στη Ζωοτοπία είναι απλώς θέμα χρόνου.

Με πληροφορίες από Variety