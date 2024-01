Τζένιφερ Λόρενς: Η υπέροχη αντίδρασή της όταν ανακοινώνεται νικήτρια στις Χρυσές Σφαίρες η Έμα Στόουν

Όλοι επαίνεσαν για μία ακόμα φορά την εξαιρετική αντίδραση της Τζένιφερ Λόρενς όταν ανακοινώθηκε ότι νικήτρια για Χρυσή Σφαίρα Α' γυναικείου ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ ήταν η Έμα Στόουν και όχι εκείνη.

Λίγο πριν ανακοινωθεί η νικήτρια, η Τζένιφερ Λόρενς φαίνεται να λέει στην κάμερα χαριτολογώντας πως «Αν δεν κερδίσω, φεύγω από δω». Αλλά όταν ανακοινώθηκε το όνομα της Έμα Στόουν, η Τζένιφερ Λόρενς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της. Φάνηκε να αδιαφορεί που έχασε τη Χρυσή Σφαίρα και η αντίδρασή της απαθανατίστηκε σε βίντεο.

Ο λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Film Updates δείχνει τη Τζένιφερ Λόρενς να ουρλιάζει και να [πηδάει» από χαρά από την καρέκλα της με έκδηλη τη χαρά της για την επιτυχία της Έμα Στόουν.

«Η αντίδραση της Τζένιφερ στη νίκη της Έμα σημαίνει τα πάντα για μένα», έγραφε η λεζάντα.

