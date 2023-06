Tripadvisor: Αυτά είναι τα 10 κορυφαία αξιοθέατα για το 2023- και η Ακρόπολη δεν είναι μέσα

Το Tripadvisor παρουσίασε τη λίστα με τα κορυφαία αξιοθέατα για το 2023, στο πλαίσιο των βραβείων Travellers' Choice Best of the Best Things to Do, αναλύοντας δεδομένα από κριτικές ταξιδιωτών παγκοσμίως μεταξύ Μαΐου 2022 και Απριλίου 2023.

Οι λίστες ξεκινούν από την πιο δημοφιλή Top Overall Experiences και καλύπτουν επίσης κατηγορίες όπως αξιοθέατα, πάρκα ψυχαγωγίας, κρουαζιέρες κ.α. και για φέτος καλύτερη εμπειρία στον κόσμο αναδείχθηκε μια ολοήμερη περιήγηση στο νησί Oahu της Χαβάης. Ακολουθεί ένα μάθημα ταϊλανδέζικης μαγειρικής στο Τσιάνγκ Μάι της Ταϊλάνδης και τρίτη πιο δημοφιλής εμπειρία περιήγηση στο Ubud είναι μια περιήγηση στο Μπαλί.

Ωστόσο, στην κατηγορία Top Attractions- World εντύπωση έχει προκαλέσει η απουσία της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Ακρόπολης από το Top 10 που βρέθηκε στη 14η θέση παγκοσμίως και στην 11η ευρωπαϊκά.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, η λίστα διαμορφώνεται βάσει σχολίων και αξιολογήσεων των χρηστών και όχι από το ίδιο το TripAdvisor, οπότε η απουσία της Ακρόπολης από την κορυφαία δεκάδα οφείλεται απλώς στο ότι φέτος οι χρήστες της πλατφόρμας εστίασαν το σχολιασμό τους σε άλλα αξιοθέατα.

Για την ιστορία κορυφαίο αξιοθέατο στον κόσμο για το 2023 είναι η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, με το Κολοσσαίο στη Ρώμη της Ιταλίας να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και το Μουσείο Άννας Φρανκ στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στην τρίτη.

«Οι εμπειρίες μετατρέπουν τους ταξιδιώτες σε εξερευνητές, τους φέρνουν σε επαφή με την τοπική κοινότητα και τους προσφέρουν αξέχαστες ιστορίες για τα επόμενα χρόνια, με περισσότερες από 300.000 εμπειρίες διαθέσιμες για κράτηση σε πάνω από 250.000 προορισμούς παγκοσμίως. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι αφιέρωσαν χρόνο για να μοιραστούν τις κριτικές τους και να βοηθήσουν άλλους ταξιδιώτες να σχεδιάσουν το επόμενο ταξίδι τους», λέει η Kate Urquhart από το Tripadvisor.

Tripadvisor: Travelers’ Choice Best of the Best Attractions

Τα 10 κορυφαία αξιοθέατα στον κόσμο

1. Σαγράδα Φαμίλια, Βαρκελώνη, Ισπανία

2. Κολοσσαίο, Ρώμη, Ιταλία

3. Μουσείο Άννας Φρανκ, Άμστερνταμ, Ολλανδία

4. Το Σιντριβάνι του Ντουμπάι, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

5. Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

6. Μουσείο Ορσέ, Παρίσι, Γαλλία

7. Πύργος του Άιφελ, Παρίσι, Γαλλία

8. Φοντάνα ντι Τρέβι, Ρώμη, Ιταλία

9. Σέντραλ Παρκ, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

10. Πλάθα δε Εσπάνια, Σεβίλλη, Ισπανία

Τα 10 κορυφαία αξιοθέατα στην Ελλάδα

1. Ακρόπολη, Αθήνα

2. Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα

3. Μετέωρα, Τρίκαλα

4. Πλάκα, Αθήνα

5. Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων, Άνδρος

6. Λίνδος, Ρόδος

7. Casa Parlante - Κέρινο Μουσείο, Κέρκυρα

8. Μινωικό Ανάκτορο Κνωσού, Κρήτη

9. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Κρήτη

10. Δελφοί, Φωκίδα