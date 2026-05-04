Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα

Ενας λευκός πίνακας, τρεις άνδρες που νομίζουν ότι έχουν δίκιο και μια φιλία που δεν αντέχει το βάρος του γούστου. Ο Ρέιφ Φάινς, ο Κόλιν Φάρελ και ο Βάγκνερ Μόουρα θα πρωταγωνιστήσουν στο Art, την κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου έργου της Γιασμίνα Ρεζά, σε σκηνοθεσία Φερνάντο Μεϊρέλες.

Τρεις σπουδαίοι ηθοποιοί, ένας σχεδόν ολόλευκος πίνακας και μια φιλία που δοκιμάζεται από το πιο επικίνδυνο πράγμα στον πολιτισμένο κόσμο: το γούστο.
Ενας μεγάλος, ακριβός, σχεδόν ολόλευκος πίνακας μπορεί τελικά να καταστρέψει μια φιλία. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στο Art της Γιασμίνα Ρεζά, ένα από τα πιο διάσημα θεατρικά έργα των τελευταίων δεκαετιών, που ετοιμάζεται τώρα να γίνει αγγλόφωνη κινηματογραφική κωμωδία με ένα εντυπωσιακό καστ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Deadline, ο Ρέιφ Φάινς, ο Κόλιν Φάρελ και ο Βάγκνερ Μόουρα θα πρωταγωνιστήσουν στην ταινία, την οποία θα σκηνοθετήσει ο Φερνάντο Μεϊρέλες. Το σενάριο έχει γράψει ο Κρίστοφερ Χάμπτον, ενώ η εταιρεία 193 θα παρουσιάσει το project στην αγορά των Καννών.

Το έργο της Ρεζά, που ανέβηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1994 και στη συνέχεια ταξίδεψε στο West End, στο Broadway και σε πολλές ακόμη σκηνές, έχει μια απλή αλλά σχεδόν τέλεια κωμική ιδέα. Τρεις παλιοί φίλοι, ο Σερζ, ο Μαρκ και ο Ιβάν, βλέπουν τη σχέση τους να δοκιμάζεται όταν ο ένας από αυτούς αγοράζει έναν πανάκριβο πίνακα μοντέρνας τέχνης: έναν μεγάλο λευκό καμβά με ελάχιστες γραμμές, σε λίγο διαφορετική απόχρωση του λευκού.

Ο Βάγκνερ Μόουρα, μετά τη διεθνή του διαδρομή και την πρόσφατη οσκαρική του αναγνώριση, προστίθεται στο καστ του Art δίπλα στον Ρέιφ Φάινς και τον Κόλιν Φάρελ.

Ο Σερζ είναι περήφανος για την αγορά του. Ο Μαρκ δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο φίλος του ξόδεψε τόσα χρήματα για κάτι που, στα δικά του μάτια, μοιάζει σχεδόν με τίποτα. Ο Ιβάν προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, αλλά όσο περισσότερο προσπαθεί να τους ηρεμήσει, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα.

Η δύναμη του Art ήταν πάντα ότι μετατρέπει μια συζήτηση για την τέχνη σε μικρό πόλεμο χαρακτήρων. Δεν αφορά μόνο το αν ένας λευκός πίνακας είναι αριστούργημα ή φάρσα. Αφορά το γούστο, την ανάγκη να έχεις δίκιο, την ταξική αυτοπεποίθηση, τις φιλίες που μοιάζουν σταθερές μέχρι να εμφανιστεί ένα αντικείμενο αρκετά παράλογο για να τις ξεγυμνώσει.

Ο Κόλιν Φάρελ θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Ρέιφ Φάινς και τον Βάγκνερ Μόουρα στην κινηματογραφική μεταφορά του Art.

Το καστ κάνει το project αμέσως πιο ενδιαφέρον. Ο Ρέιφ Φάινς, ο Κόλιν Φάρελ και ο Βάγκνερ Μόουρα έχουν και οι τρεις τη σοβαρότητα που χρειάζεται για να μη γίνει η ιστορία απλώς ένα χαριτωμένο αστείο για την αγορά της τέχνης. Ο Φάινς ξανασυνεργάζεται με τον Μεϊρέλες μετά τον Επίμονο Κηπουρό, ενώ ο σκηνοθέτης έχει δουλέψει και με τον Φάρελ στη σειρά Sugar της Apple. Ο Μεϊρέλες έχει επίσης υπάρξει παραγωγός σε projects με πρωταγωνιστή τον Μόουρα.

Η κινηματογραφική μεταφορά του Art συζητιόταν εδώ και χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται πως προχωρά με ομάδα υψηλού κύρους. Στην παραγωγή βρίσκονται οι Τσαρλς Φιντς και Τρέισι Σίγουαρντ, ενώ η CAA Media Finance εκπροσωπεί την ταινία στην αμερικανική αγορά.

Ο Ρέιφ Φάινς ξανασυνεργάζεται με τον Φερνάντο Μεϊρέλες μετά τον Επίμονο Κηπουρό, αυτή τη φορά σε μια κωμωδία για την τέχνη, τη φιλία και την ανδρική ματαιοδοξία.

Το Art έχει ήδη αποδείξει στη σκηνή πόσο ανθεκτική είναι η κεντρική του σύγκρουση. Πρόσφατα, μια νέα βερσιόν στο Broadway είχε πρωταγωνιστές τους Μπόμπι Καναβάλε, Τζέιμς Κόρντεν και Νιλ Πάτρικ Χάρις. Η κινηματογραφική εκδοχή μοιάζει να έρχεται σε μια στιγμή που ο κόσμος της τέχνης, οι τιμές, το γούστο και η επίδειξη πολιτιστικής ανωτερότητας παραμένουν ένα ανεξάντλητο πεδίο κωμωδίας.

Γιατί, τελικά, λίγα πράγματα είναι τόσο αστεία όσο τρεις έξυπνοι άνδρες που χάνουν την ψυχραιμία τους μπροστά σε έναν λευκό πίνακα.

Με στοιχεία από Deadline

Το μπεκετικό φάντασμα του παραλογισμού πλανάται πάνω από τον μακάβριο και απολαυστικό στοχασμό του Μάρτιν ΜακΝτόνα για μια φιλία που, απότομα και κωμικά, κόβεται στα δύο και γίνεται βεντέτα… εκδικητικού ακρωτηριασμού.
Η φετινή λίστα του TIME με τα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα βάζει μαζί ηγέτες, σταρ, creators και πρόσωπα της τεχνητής νοημοσύνης. Και δείχνει ότι η επιρροή σήμερα δεν ανήκει σε έναν μόνο κόσμο, αλλά εκεί όπου συναντιούνται η εξουσία, η εικόνα και η δημόσια προσοχή.
Η Άνα Βιλαδομιού ζει σχεδόν 40 χρόνια στην Κάζα Μιλά της Βαρκελώνης, το εμβληματικό κτίριο του Αντόνι Γκαουντί που ο κόσμος γνωρίζει ως La Pedrera. Είναι η τελευταία ένοικος ενός μνημείου της UNESCO, όπου η καθημερινή ζωή μοιάζει πια με εξαίρεση μέσα σε ένα ασταμάτητο τουριστικό θέαμα.
Ο Τζάρβις Κόκερ, τραγουδιστής των Pulp, και η Kim Sion θα επιμεληθούν το The Hodge Podge στο Hepworth Wakefield το 2027, μια έκθεση για την τέχνη που γεννιέται έξω από τους θεσμούς, την ψυχεδέλεια, τα όνειρα, τη μουσική και τη δημιουργικότητα που δεν χωρά εύκολα στην αγορ
Ο Σπάικ Λι υπερασπίστηκε τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον απέναντι στην κριτική ότι δεν περιλαμβάνει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, λέγοντας ότι η ιστορία του Michael σταματά το 1988, πριν από την πρώτη δημόσια καταγγελία του 1993.
Το Met Gala 2026 πραγματοποιείται απόψε στη Νέα Υόρκη με dress code «Fashion is Art» και μια έκθεση που βάζει στο κέντρο το ντυμένο σώμα. Όμως, πριν ακόμη ξεκινήσει το κόκκινο χαλί, η παρουσία του Τζεφ Μπέζος ως βασικού χρηματοδότη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ ο Λο Ρόουτς ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση χωρίς τη Ζεντάγια.
Με αφορμή τη νέα του σειρά Tip Toe για το Channel 4, ο δημιουργός του Queer as Folk και του It’s a Sin μιλά για την επιστροφή του φόβου στη gay ζωή, την ψευδαίσθηση της προόδου, τη βία που έζησε ο ίδιος στα 17 του και την ανάγκη να συνεχίζεις να αφηγείσαι ιστορίες, ακόμη κι όταν δεν ξέρεις αν θα αλλάξουν κάποιον.
Ένα έργο του Λούσιαν Φρόιντ, μικρό όσο ένα βιβλίο, χάθηκε από μουσείο του Βερολίνου το 1988. Απεικόνιζε τον μεγάλο Βρετανό ζωγράφο Φράνσιν Μπέικον. Σχεδόν 40 χρόνια μετά, ένας ντετέκτιβ συνεχίζει να το αναζητά.
Το σίκουελ του Ο Διάβολος Φοράει Prada έκανε παγκόσμιο άνοιγμα 233,6 εκατ. δολαρίων, πέρασε το Michael στην κορυφή του αμερικανικού box office και χάρισε στη Μέριλ Στριπ το μεγαλύτερο πρώτο Σαββατοκύριακο της καριέρας της.
