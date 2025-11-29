Ρωμαϊκή σαρκοφάγος 1.700 ετών βρέθηκε άθικτη στη Βουδαπέστη

Μια ρωμαϊκή σαρκοφάγος ηλικίας περίπου 1.700 ετών εντοπίστηκε άθικτη στο Όμπουντα της Βουδαπέστης, σε μεγάλη ανασκαφή του Μουσείου Ιστορίας της πόλης.

Στο εσωτερικό της βρέθηκε ο σκελετός μιας νεαρής γυναίκας μαζί με δεκάδες κτερίσματα, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για τη ζωή της και το περιβάλλον στο οποίο έζησε.

Η λίθινη σαρκοφάγος εντοπίστηκε με το καπάκι της ακόμη στερεωμένο στη θέση του, ασφαλισμένο με μεταλλικούς συνδέσμους, μία ένδειξη ότι ο τάφος δεν είχε παραβιαστεί από την αρχαιότητα. Όταν οι αρχαιολόγοι αφαίρεσαν προσεκτικά το καπάκι, αποκάλυψαν έναν πλήρη σκελετό περιστοιχισμένο από κτερίσματα.

«Ήταν ένας ερμητικά σφραγισμένος τάφος, απολύτως αδιατάρακτος», δήλωσε η επικεφαλής αρχαιολόγος Γκαμπριέλα Φένιε.

Ο τάφος βρέθηκε ανάμεσα στα ερείπια κατοικιών του Ακουίνκουμ που είχαν εγκαταλειφθεί τον 3ο αιώνα και αργότερα χρησιμοποιήθηκαν ως νεκροταφείο. Κοντά στο σημείο εντοπίστηκαν επίσης ρωμαϊκός υδραγωγός και οκτώ απλούστερες ταφές.

Τα κτερίσματα

Σύμφωνα με την ανασκαφική ομάδα, μέσα στη σαρκοφάγο υπήρχαν:

δύο ακέραια γυάλινα αγγεία,

χάλκινα αντικείμενα,

140 ρωμαϊκά νομίσματα,

χτένα από κόκαλο,

κόσμημα από κεχριμπάρι,

ίχνη υφάσματος με χρυσή κλωστή.

Το μέγεθος του σκελετού και τα προσωπικά αντικείμενα δείχνουν ότι η νεκρή ήταν νεαρή γυναίκα. Τα κτερίσματα, όπως εξήγησε η Φένιε, αποτελούσαν «αντικείμενα που τοποθετήθηκαν από τους συγγενείς για το τελευταίο της ταξίδι».

Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, η περιοχή της σημερινής Βουδαπέστης ανήκε στην επαρχία Παννονίας. Η μεθόριος της αυτοκρατορίας βρισκόταν λιγότερο από δύο χιλιόμετρα μακριά, ενώ κοντά στο σημείο υπήρχε στρατόπεδο λεγεωνάριων που φρουρούσαν τα σύνορα. Τα κτήρια που ανακαλύφθηκαν θεωρείται ότι ανήκαν στον πολιτικό οικισμό που είχε αναπτυχθεί γύρω από το στρατόπεδο.

Archaeologists lift the lid on a 1,700-year-old Roman sarcophagus hidden in Budapest pic.twitter.com/ZiKfyoCSjB — B.C. Begley (@BC_News1) November 26, 2025

Ο Γκέργκεϊ Κοστιάλ, ειδικός στη ρωμαϊκή περίοδο και συντονιστής της έρευνας, σημείωσε ότι η σαρκοφάγος «ξεχωρίζει καθαρά από τις υπόλοιπες ταφές της περιοχής», ενώ η αφθονία και η ποιότητα των κτερισμάτων δείχνουν πως η νεκρή προερχόταν από εύπορη οικογένεια.

Τόνισε επίσης ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να εντοπίζεται σαρκοφάγος που δεν είχε επαναχρησιμοποιηθεί, καθώς στον 4ο αιώνα ήταν συνηθισμένη πρακτική να ανοίγονται παλαιότερες σαρκοφάγοι για νέες ταφές. «Είναι σαφές ότι αυτή κατασκευάστηκε ειδικά για τη νεκρή», είπε.

Από το εσωτερικό του τάφου απομακρύνθηκε στρώμα λάσπης περίπου τεσσάρων εκατοστών, το οποίο εξετάζεται χωριστά. Η Φένιε εκτιμά ότι ενδέχεται να περιέχει μικρά κοσμήματα που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

«Δεν έχουμε βρει σκουλαρίκια ή άλλα προσωπικά κοσμήματα και ελπίζω να εμφανιστούν κατά την εξέταση του υλικού», ανέφερε.

Για τη Φένιε, η ανακάλυψη έχει και συναισθηματικό βάρος. «Με άγγιξε η φροντίδα με την οποία είχε ταφεί αυτή η νεαρή γυναίκα», είπε. «Ανατριχιάζω στη σκέψη πόσο δύσκολο πρέπει να ήταν για τους ανθρώπους της εποχής να την αποχαιρετήσουν».

Με πληροφορίες από Associated Press

