Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Οι θησαυροί του Τουταγχαμών παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό

Για πρωτή φορά στο κοινό του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, εκτέθηκε σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, μέρος της συλλογής των θησαυρών του Φαραώ Τουταγχαμών.

Στην «καρδιά» του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, και σε μία τεράστια αίθουσα τεσσάρων επιπέδων, «φιλοξενούνται» πάνω από 4.500 αντικείμενα από τον βασιλικό τάφο του Τουταγχαμών, που ανακαλύφθηκε το 1922 από τον αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ στην Κοιλάδα των Βασιλέων.

Στο κέντρο δεσπόζει το χρυσό προσωπείο του νεαρού φαραώ, διακοσμημένη με λαζουρίτη (σ.σ. ημιπολύτιμο πέτρωμα), πλαισιωμένη από προσωπικά του, ταφικά αντικείμενα, όπως αγάλματα, κοσμήματα, σκήπτρα, στρατιωτικά άρματα και οικιακά σκεύη. Για πρώτη φορά, εκτίθενται επίσης δύο μουμιοποιημένα έμβρυα, που βρέθηκαν στον ίδιο τάφο και παρουσιάζονται σε μαύρη προθήκη.

Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Πού αναπαύεται η μούμια του Φαραώ

Η μούμια του νεαρού φαραώ αναπαύεται ακόμη στην τάφο του, στην Άνω Αίγυπτο. Αλλά στο μουσείο εκτίθεται η σαρκοφάγος του, από κόκκινο χαλαζίτη, με τα τρία εγκιβωτισμένα φέρετρα, το μικρότερο εκ των οποίων, από ατόφιο χρυσάφι, ζυγίζει 110 κιλά.

Τα αίτια θανάτου του φαραώ, σε ηλικία μόλις 19 ετών (το 1324 π.Χ.), έπειτα από εννέα χρόνια βασιλείας, αποτελούσαν επί χρόνια αντικείμενο αντιπαράθεσης. Γενετικές εξετάσεις και μελέτες που έγιναν στις αρχές του 21ου αιώνα απέδωσαν τον θάνατό του σε ελονοσία, σε συνδυασμό με μια ασθένεια των οστών.

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, έχει στη συλλογή του σχεδόν 100.000 αντικείμενα, από τα οποία εκτίθενται τα μισά. Μεταξύ αυτών είναι και η ηλιακή λέμβος του Χέοπα, που κατασκευάστηκε πριν από περίπου 4.600 χρόνια και θεωρείται «το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο αντικείμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν, πίσω από ένα τζάμι, τις σχολαστικές εργασίες συναργμολόγησης μιας δεύτερης ταφικής λέμβου που βρέθηκε κοντά στη μεγάλη πυραμίδα του Χέοπα. Μια μεγάλη πεζογέφυρα θα συνδέει σύντομα το μουσείο με τον χώρο των πυραμίδων, που απέχει ένα χιλιόμετρο, στην Γκίζα.

Το μουσείο άνοιξε τις πύλες του για το κοινό τον Οκτώβριο του 2024 αλλά τα επίσημα εγκαίνια έγιναν το περασμένο Σάββατο. Το GEM κόστισε πάνω από ένα δισεκ. δολάρια και χρειάστηκαν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Οι αιγυπτιακές αρχές το θεωρούν ως την ατμομηχανή για τον τουριστικό τομέα της χώρας, μια ζωτική πηγή συναλλάγματος και θέσεων εργασίας σε μια χώρα που προσπαθεί να βγει από την οικονομική κρίση.