The Rock, Δράκουλας και Τζέιμς Κάμερον από αύριο στους κινηματογράφους

Βρισκόμαστε σε μεταβατική εβδομάδα, καθώς μειώνεται ο κύκλος εργασιών των θερινών κινηματογράφων, δίχως να έχουν ανοίξει όλες οι χειμερινές αίθουσες. Κάπως έτσι εξηγείται ο αφύσικα μικρός νέος αριθμός ταινιών – από τη μεθεπόμενη Πέμπτη επιστροφή στην κανονικότητα.

Το Smashing Machine είναι η πρώτη ταινία του Μπένι Σάφντι μετά τον δημιουργικό χωρισμό από τον αδερφό του Τζος, το Marty Supreme του οποίου θα δούμε τον χειμώνα. Η δραματική στροφή του Ντουέιν Τζόνσον, ευρύτερα γνωστού ως The Rock, και η πάντα ψυχωμένη Έμιλι Μπλαντ ίσως πλευρίσουν τις υποψηφιότητες του θείου Όσκαρ, η ταινία, όμως, παρά το αντικείμενό της, δεν διαγωνίζεται στην κατηγορία βαρέων βαρών.

Με το Dracula o Λικ Μπεσόν επιχειρεί τη δική του κατάθεση πάνω στον βαμπιρικό μύθο, που κατά το πρώτο μισό δεν είναι και τόσο δική του – μοιάζει με ριμέικ της εκδοχής του Φράνσις Φορντ Κόπολα, μέχρι να ακολουθήσει τον δικό της, όχι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο και διαφορετικό δρόμο ώστε να δικαιολογεί ακόμα μια κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Μπραμ Στόκερ.

Το Avatar: The Way of Water επανακυκλοφορεί στους κινηματογράφους ως προθέρμανση για την τρίτη ταινία, που αναμένουμε τον Δεκέμβριο.

Το Νe Zha 2 είναι η πέμπτη εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών στο παγκόσμιο box-office, επειδή, όμως, η πλειονότητα των εισπράξεων σημειώθηκε στην Κίνα, δεν θα δείτε το επίτευγμά της να αναφέρεται συχνά από τις αμερικανικές ιστοσελίδες στις box-office αναλύσεις τους – δεν είναι καλή για τα αμερικανικά στούντιο αυτή η εξέλιξη. Παρά το νούμερο 2 στον τίτλο, δεν είναι απαραίτητο οι επίδοξοι θεατές της να έχουν δει την πρώτη ταινία για να μπορέσουν να ακολουθήσουν την πλοκή της, αλλά δεν βλάπτει κιόλας.

Τέλος, επιστρέφει και ο βασιλιάς του παγκόσμιου box-office Τζέιμς Κάμερον με το Avatar: The Way of Water, το οποίο επανακυκλοφορεί στους κινηματογράφους ως προθέρμανση για την τρίτη ταινία, που αναμένουμε τον Δεκέμβριο.