Παρά τις (δικαιολογημένα) μέτριες κριτικές που έλαβε –η ταινία έχει metascore 35 στο metacritic– και παρά τις προβλέψεις των αναλυτών του box-office για επικείμενη εμπορική πανωλεθρία, το Venom στάθηκε ανέλπιστη εμπορική επιτυχία το 2018, κλείνοντας την πορεία του στα 856 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Ο βασικός πόλος έλξης στην ταινία είναι οι κατά διαστήματα ξεκαρδιστικές προσπάθειες του Τομ Χάρντι να ελέγξει το σώμα του που έχει καταληφθεί από έναν εξωγήινο παρασιτικό οργανισμό που αυτοαποκαλείται Venom.

Πρόκειται για την πιο δημοφιλή ανάμεσα στους φαν νέμεση του Spiderman, που στην ταινία παρουσιάζεται περισσότερο σαν αντι-ήρωας παρά σαν κακός.

Οι φαν έμειναν ευχαριστημένοι από αυτή την εκδοχή του χαρακτήρα, τόσο λόγω του αρκούντως αηδιαστικού σχεδιασμού, όσο και επειδή τον είδαν επί της οθόνης να εξασκεί ένα από τα αγαπημένα του χόμπι στο κόμικ: να τρώει κεφάλια.

To sequel της ταινίας που, όπως πολλές υπερπαραγωγές, καθυστέρησε να βγει στις αίθουσες λόγω της πανδημίας, τιτλοφορείται Venom: Let There Be Carnage και μόλις απέκτησε trailer.

Στην ταινία ο Venom έρχεται αντιμέτωπος με έναν άλλο δημοφιλή κακό από την πινακοθήκη χαρακτήρων του Ανθρώπου-Αράχνη, τον Carnage. Tη σκηνοθεσία υπογράφει αυτήν τη φορά ο καλός μας Άντι Σέρκις, αντικαθιστώντας τον Ρούμπεν Φλάισερ του πρώτου φιλμ, από τη δουλειά του οποίου είμαστε πολλοί που δεν μείναμε ευχαριστημένοι.

Το αστειάκι με το alter ego του ήρωα να ετοιμάζει πρωινό τραγουδώντας το Let’s Call the Whole Thing Off μας κάνει αισιόδοξους, η διαφαινόμενη βαβούρα των σκηνών δράσης όχι και τόσο, όπως και να ’χει, αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στη μουσικόφιλη διαφημιστική ομάδα που μοντάρει τα πλάνα του τρέιλερ πάνω στο One του Χάρι Νίλσον. Η ταινία αναμένεται στις αίθουσες στις 24 Σεπτεμβρίου.