Πέθανε ο θρύλος της soul και funk, Αμπ Φίντλερ

Ο Αμπ Φίντλερ, ο διάσημος μουσικός από το Ντιτρόιτ, που ήταν γνωστός για τη σύζευξη funk, soul και ηλεκτρονικής μουσικής, πέθανε σε ηλικία 65 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Αμπ Φίντλερ, θρύλος της soul και funk μουσικής σκηνής του Ντιτρόιτ που έπαιζε πλήκτρα στους Parliament-Funkadelic πέθανε από καρκίνο, σύμφωνα με αναρτήσεις στους λογαριασμούς του και των συνεργατών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αμπ Φίντλερ ήταν 65 ετών. Μέσω συμμετοχικής χρηματοδότησης πέρυσι αναζήτησε ιατρικά έξοδα για ασθένεια εξαιτίας της οποίας πέρασε αρκετούς μήνες στο νοσοκομείο.

Ο Αμερικανός μουσικός ήταν γνωστός για το πρωτοποριακό του έργο στη funk, soul and χορευτική μουσική, καθώς και για τη συνεργασία του με καλλιτέχνες όπως οι Moodymann, Jamiroquai, Prince και Corinne Bailey Rae.

Γεννημένος ως Τζόζεφ Φίντλερ στο Ντιτρόιτ, ο Αμπ Φίντλερ έπαιζε πιάνο ως παιδί και συνέχισε τις σπουδές του στα πανεπιστήμια του Όκλαντ και του Γουέιν, καθώς και δίπλα στον τζαζ πιανίστα του Ντιτρόιτ Χάρολντ ΜακΚίνεϊ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, τραγουδούσε στο συγκρότημα Enchantment προτού αντικαταστήσει τον Μπέρνι Γουόρελ στους Parliament-Funkadelic γύρω στο 1984. Έκανε περιοδείες και ηχογράφησε με τον Τζορτζ Κλίντον και το συγκρότημα του αποτελούμενο από περίπου 18 μουσικούς για αρκετά χρόνια και έζησε για λίγο στο Λος Άντζελες.

Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του ως Mr. Fiddler, «With Respect» με τον αδερφό του Τόμας Φίντλερ, το 1991. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ο Φίντλερ επεκτάθηκε στη χορευτική μουσική. Πέρασε τις επόμενες δεκαετίες παίζοντας μαζί με DJs, συμπεριλαμβανομένων των Moodymann και Theo Parrish, και ηχογραφώντας σόλο δίσκους με πρώτο το άλμπουμ «Waltz of a Ghettofly» του 2003, αναμειγνύοντας τις ρίζες της funk και soul με ένα προοδευτικό ενδιαφέρον για τη house και την techno.

Ο Φίντλερ βοήθησε στην ανάπτυξη του hip-hop του Ντιτρόιτ και δίδασκε επίδοξους καλλιτέχνες, εν μέρει μέσω της άτυπης σχολής παραγωγής του, Camp Amp. Συνεργάστηκε επίσης με τον J Dilla έναν από τους πιο επιδραστικούς παραγωγούς της hip-hop.

Το περιοδικό Faith σε ανάρτησή στο X για τον θάνατο του Φίντλερ, τον χαρακτηρίζει «βασιλιά της νέας εποχής της soul του Ντιτρόιτ».

Faith are saddened to hear that Amp Fiddler has passed away. The king of the new era of Detroit Soul. RIP



Our thoughts are with his family friends and all the musicians and producers who knew him. #ampfiddler pic.twitter.com/NXUGWFCrZs