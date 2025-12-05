ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε ο ηθοποιός Κάρι-Χιρογιούκι Ταγκάουα σε ηλικία 75 ετών

Ο Κάρι-Χιρογιούκι Ταγκάουα έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του στην ταινία «Mortal Kombat» της δεκαετίας του '90

Πέθανε ο Κάρι-Χιρογιούκι Ταγκάουα σε ηλικία 75 ετών
Ο Κάρι-Χιρογιούκι Ταγκάουα στην ταινία Mortal Kombat/Φωτογραφία: Facebook
Ο Κάρι-Χιρογιούκι Ταγκάουα, που έγινε γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες «Mortal Kombat» και «The Last Emperor», καθώς και στη σειρά The Man in the High Castle, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Ο ηθοποιός, που γεννήθηκε στο Τόκιο, πέθανε λόγω επιπλοκών από εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως επιβεβαίωσε η μάνατζέρ του.

«Ο Κάρι ήταν μια σπάνια ψυχή· γενναιόδωρος, με σκέψη και αφοσίωση χωρίς όρια στο έργο του», δήλωσε η ίδια. «Η απώλειά του είναι ανυπολόγιστη. Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσοι τον αγάπησαν».

Ο Ταγκάουα μεγάλωσε κυρίως στον αμερικανικό Νότο, ενώ ο πατέρας του —γεννημένος στη Χαβάη— υπηρετούσε σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ.

Η πορεία του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση απογειώθηκε το 1987, όταν εμφανίστηκε στην οσκαρική ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι The Last Emperor.

Έκτοτε συμμετείχε σε ταινίες όπως: Pearl Harbor, Planet of the Apes και στην ταινία του Τζέιμς Μποντ License to Kill.

Ωστόσο, ο Ταγκάουα έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως ο σατανικός μάγος Shang Tsung στο franchise Mortal Kombat, τόσο στις ταινίες όσο και στις τηλεοπτικές και videogame εκδοχές του.

Ενσάρκωσε πρώτη φορά τον χαρακτήρα στην κινηματογραφική μεταφορά του 1995 και συμμετείχε και στο σίκουελ του 1997, Mortal Kombat: Annihilation.

Επανέλαβε τον ρόλο με guest εμφανίσεις στη σειρά Mortal Kombat: Legacy το 2013 και σε ένα επεισόδιο του Mortal Kombat X: Generations το 2015.

Ο Ταγκάουα υποδύθηκε επίσης τον Μπάρον στην ταινία Αναμνήσεις μίας γκέισας (2005), βασισμένο στο μπεστ σέλερ.

Το 2015 ανέλαβε τον τελευταίο μεγάλο του ρόλο, ενσαρκώνοντας τον Νομπουσούκε Ταγκόμι, υπουργό Εμπορίου των «Pacific States of America», στη σειρά της Amazon The Man in the High Castle, η οποία διαδραματίζεται σε μια εναλλακτική μεταπολεμική πραγματικότητα όπου οι ΗΠΑ έχουν χωριστεί υπό ιαπωνικό και ναζιστικό έλεγχο.

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του τρία παιδιά καθώς και δύο εγγόνια.

Με πληροφορίες από euronews.com

