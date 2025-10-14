ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, το «ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη»

Ο ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών - ««Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πέρασα υπέροχα μαζί του 25 χρόνια»

Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, το «ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη».

Ο ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε στην εκπομπή «Πρωινό» και η σύντροφός του, Κατερίνα.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πέρασα υπέροχα μαζί του 25 χρόνια. Θα μου λείψει πάρα πολύ, είναι μεγάλη απώλεια για μένα, ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, με αστείρευτο χιούμορ και δίψα για τη ζωή. Δεν ήθελε να βγαίνει στα κανάλια και να δίνει αφορμές να τον σχολιάζουν, τον ενοχλούσε πάρα πολύ».

Η κηδεία του Άλκη Γιαννακά θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) στο Ελληνικό.

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς

Ο Άλκης (Χρήστος) Γιαννακάς, γεννημένος στις 28 Μαρτίου 1945, ήταν γνωστός κυρίως από τις συμμετοχές του στις ταινίες «Ένας ντελικανής» (1963) και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965). Στα τέλη της δεκαετίας του '80 εγκατέλειψε οριστικά τo θέατρο, ζώντας στην Αθήνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Άλκης Γιαννακάς έπαιξε ρόλους του «καλού παιδιού» στην κλασική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Ως «ρεμάλι» της Φωκίωνος Νέγρη έγινε ευρύτερα γνωστός ως «ο ωραίος κακός του σινεμά».

 
